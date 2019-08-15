Задержание Грымчака: в ГПУ оценили версию о связи с делом Черновол

Юрий Грымчак / фото: vkurse.ua

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Юрий Грымчак был задержан в рамках дела о мошенничестве, заявил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Таким образом он отреагировал о том, что чиновника задержали в рамках открытого в 2014 году уголовного производства о нападении на Татьяну Черновол в декабре 2013 года.

"Нет, нет, вчера задержали в рамках производства по статье 190, часть 4 (Мошенничество)", - подчеркнул он в комментарии Лиге.

Лысенко также добавил, что не знает, имеет ли Грымчак какое-либо отношение к делу о нападении на Черновол. "Я не знаю, имеет он или нет, вчера его задержали по 190 статье".

В свою очередь руководитель Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк подчеркнул, что следователи, расследуя покушение на Черновол, наткнулись на информацию о другом преступлении, в котором фигурирует Грымчак.

Читайте такжеВзятки за "крышевание" земельных дел: в НАБУ раскрыли детали дела Грымчака"Мы расследовали избиение Чорновол, проверяли лицо на причастность к этому преступлению. Это лицо непосредственно подозревается в причастности к избиению Чорновол, и во время его документирования получили информацию, что совершается новое преступление, и оказалось, что к нему причастен Грымчак. То есть, это новое преступление, не связано с избиением Чорновол, но он выявлен в ходе расследования преступления против нее", - пояснил Горбатюк во время брифинга.

В свою очередь прокурор Управления спецрасследований ГПУ Алексей Донской добавил, что в практике расследований преступлений времен Майдана это не уникальный случай, и уже были подобные случаи.

По его словам, "существует дело, где уже есть приговор. Она касается одного из "титушек", в отношении которого велись негласные следственно-розыскные действия, и выяснилось, что этот человек в 2017 году торговал наркотиками. И хотя это не связано с Майданом, мы зафиксировали это преступление, и человек в дальнейшем был осужден не только за майдановские преступления, но и за торговлю наркотиками".

Читайте такжеЗадержание Грымчака связано с делом об избиении Татьяны Черновол - источникКак добавил Горбатюк, по схожей схеме были наказаны пограничник и родственники одного из "беркутовцев", которые помогли этому "беркутовцу" бежать в Беларусь.

Кроме того, Донской объяснил, почему санкцию на следственные действия в отношении Грымчака дал суд в Чернигове. Он заявил, что обратились в суд в Чернигове, поскольку был риск утечки информации из киевских судов, а также из Генеральной прокуратуры. "Были случаи, когда мы берем санкцию на негласные следственно-розыскные действия, а затем выясняем, что обвиняемый узнавал об этом. Разумеется, что такое расследование неэффективно. Именно поэтому был изменен орган досудебного расследования и, соответственно, и суд, который дает санкцию на негласные следственно-розыскные действия", - сказал Донской.

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Ранее сама Татьяна Черновол прокомментировала Главреду роль Грымчака в своем деле.

Напомним, жена Грымчака пожаловалась, что из-за задержания мужа вынуждена идти работать.