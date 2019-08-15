Татьяна Черновол рассказала о роли Грымчака в своем деле

15 августа 2019, 14:35

Нардеп убеждена, что дело всплыло для дискредитации нападения на нее в 2013-ом.

Татьяна Черновол
Татьяна Черновол / Народный фронт

Нардеп Татьяна Черновол убеждена, что ее имя в деле задержанного замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака всплыло не случайно.

В комментарии Главреду она выразила убежденность, что таким образом кто-то пытается отбросить тень на дело по нападению на нее на трассе Борисполь-Киев в ночь на 25 декабря 2013 года.

Напомним, правоохранители вышли на Грымчака, расследуя избиение Татьяны Черновол. Правоохранители документировали одного из фигурантов нападения на журналистку в 2013-ом и случайно выяснили, что в данный момент происходит еще одно преступления.

Кто этот человек, в правоохранительных органах нам не признались. Но в эпизоде с получением Грымчаком $1 млн фигурируют брат его супруги Игорь Овдиенко и боец АТО Алексей Гетьман. А деньги якобы получены от фирмы, которая занимается недвижимостью и хотела построить на Набережном шоссе торговый комплекс. Речь идет о территории рынка Рыбалка, где торгуют удочками и снастями. Мы выяснили, что руководство фирмы – из Донецка, а нынешний директор был помощником нардепа от Партии регионов в Раде пятого созыва.

Читайте такжеМиллион для замминистра: главные подробности задержания Юрия ГрымчакаСама Татьяна Черновол удивилась, что ее дело высплыло в связи с задержанием Грымчака.

"Честно говоря, эту информацию я узнала от вас", - сказала нардеп Главреду.

Она добавила, что ее дело практически похоронили – в 2014-ом один из тех, кто занимался расследованием сделал все, чтобы невозможно было выйти на организаторов. Сейчас этот человек – нардеп в партии Оппозиционная платформа - За жизнь.

"Думаю, что именно за продажу этого дела он получил мандат", - уточнила Татьяна.

В ночь на 25 декабря 2013 года Черновол было совершено нападение на трассе Борисполь-Киев. Преступники на дорогом Порше подрезали автомобиль журналистки, и жестоко ее избили. Несколько фигурантов получили небольшие сроки, а экстрадированный из Беларуси участник нападения повесился в тюрьме – он был единственным, кто мог указать на организаторов. Черновол допускает, что подозреваемому могли помочь наложить на себя руки.

"Я провожу расследование сама. Выяснила, что помощником депутата от Партии регионов Валерии Матюхи был криминальный авторитет Олег Нетребко из Днепродзержинска, который непосредственно организовывал силовые действия – фактически он готовил на меня нападение. Этого Нетребко в 2016-ом повесили в тюрьме или заставили его это сделать. Думаю, что люди времен Януковича подослали к нему своих агентов влияния. Он мог дать информацию про непосредственных организаторов, а повесился ровно через неделю после экстрадиции из Беларуси", - сказала нам депутат.

Черновол считает, что дело всплыло в рамках задержания Грымчака – неслучайно, а для дискредитации нападения на нее в 2013-ом. 

Читайте такжеДело Грымчака: изъятие взятки в полмиллиона попало на видео СБУ"Мне кажется, что это делается для того, чтобы размазать мое дело в информационном пространстве. Сначала долго говорили, что я кого-то там подрезала на своем авто, за это, мол, на меня и напали. А теперь в рамках этого же дела задерживают Грымчака, который был на нашей стороне Майдана. И сейчас таким образом будут навязывать мнение, что меня избивали свои. Из того, что я читала, дело Грымчака – абсолютно коррупционное. Как его можно привязать к покушению на меня?  И сейчас Грымчак и Черновол будут звучать в связке по делу о коррупции, а потом у людей закрепится. А потом таким же образом будет дискредитировано мое дело по Майдану", - считает Черновол.

Депутат заверила нас, что имена людей, которые связаны с рынком Рыбалка и застройкой Набережного шоссе в Киеве в ее деле никак не фигурируют.

Напомним,  вечером 14 августа в Киеве задержали Юрия Грымчака и его сообщника. По данным СМИ, им оказался Игорь Овдиенко – брат супруги Грымчака Юлии. Грымчака и его помощника задержали по подозрению в вымогательстве взятки в размере 1,1 млн долларов. Уточняется, что они были задержаны при получении части средств в размере 480 тысяч долларов.

В Генеральной прокуратуре заявили, что Юрий Грымчак и его доверенное лицо задержаны по подозрению в требовании взятки – им инкриминируют  часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. На данный момент решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Юрий Грымчак МинВОТ Татьяна Черновол Игорь Овдиенко Алексей Гетьман
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

14:47
От осеннего похолодания до 35-градусной жары: синоптики рассказали о погоде до конца недели
14:35
Татьяна Черновол рассказала о роли Грымчака в своем деле
14:30
АЗ Алкмаар - Мариуполь: онлайн трансляция матча Лиги Европы, подробности
14:27
В Нафтогазе рассказали, сколько денег Газпрома под угрозой из-за ареста активов
14:25
У Путина скандал: Пугачову хотят посадить
14:25
Заря - ЦСКА: видео трансляция матча Лиги Европы, подробности
14:20
Миллион для замминистра: главные подробности задержания Юрия Грымчака Фото Видео
14:14
Дело Грымчака: изъятие взятки в полмиллиона попало на видео СБУ Видео
13:45
В посольстве США пояснили, мешает ли Богдан встрече Зеленского и Трампа
13:36
"Удар по собственному народу": что не так с упрощением получения украинского гражданства Видео
13:29
Против Луценко обязали открыть дело: подробности громкого решения суда Видео
13:20
Покажу всему миру, что у Нурмагомедова может идти кровь - Порье
13:11
Кремль бил по Зеленскому: Бессмертный рассказал о причинах обстрела под Павлополем
12:55
Подруга Ивлеевой оповестила мир о беременности горячим танцем под Loboda Видео
12:54
Задержание Грымчака связано с делом об избиении Татьяны Черновол - источник
12:49
Кто такой Юрий Грымчак и почему его задержали досье
12:47
Путинская РФ - страна, которая убьет тебя тысячей разнообразных способов мнение
12:36
Взрыв и утечка радиации в России: Greenpeace обвинил Москву в сокрытии информации
12:31
"Совсем стыд потеряла": Каменских в прозрачном белье показала все
12:29
В Луганской обладминистрации прокомментировали решение снизить цену газа для Луганской ТЭС
12:24
Фокус с Грымчаком: как Луценко выдавливают из кресла генпрокурора мнение
12:16
"Чайки смеются с путинской России": появилось видео аварии Airbus 321, а пассажиры говорят о заговоре Видео
12:07
Дэнни Трехо впервые посетит Украину на Comic Con Ukraine 2019
12:03
Полмиллиона оказались календариками: адвокат Грымчака сделала заявление
11:56
Как скачать видео с YouTube на телефон и компьютер
11:56
Копирует Путина: Жириновский публично ополчился на Зеленского
11:34
Вечерний квартал 2019 новый сезон: дата выхода первого концерта на ТВ
11:33
Задержание Грымчака: в ГПУ раскрыли детали обвинения
11:29
Подельник Курченко и Гонтаревой может быть избран в Раду – журналист
11:24
Динамо нужен жесткий тренер, который наведет дисциплину - Йожеф Сабо
10:50
Даниэль Кормье vs Стипе Миочич: когда бой, где смотреть, прогнозы букмекеров
10:49
Взорвалась и загорелась: пожар полностью уничтожил маршрутку в Киеве Фото Видео
10:44
Особо сложное: в чем особенность последнего полнолуния лета 15 августа и влияние на знаки Зодиака
10:23
Второе ЧП за утро: в России самолет исчез с радаров
10:20
"Сиськи появились": Регина Тодоренко показала пышный бюст и завела сеть
09:54
Погода на сегодня: Запад Украины снова накроют дожди Видео
09:28
"Шарма никакого": в Сети разнесли пародиста Зеленского
09:11
Мелкотравчатая коньюктура: почему Зеленскому стоит помнить судьбу Порошенко мнение
09:10
Однажды в Голливуде: сеансы, билеты в Киеве и полный обзор фильма Фото Видео
09:02
Следом за Facebook в компании Microsoft тоже признались в грешке
08:54
233 человека на борту: в Подмосковье ЧП с самолетом Уральских авиалиний – всё, что известно Фото Видео
08:36
Обречены на имитацию: почему украинские президенты держатся за Минск мнение
08:32
В Одессе резко почернело море: что случилось Фото Видео
07:55
Ядерное ЧП под Архангельском: США обвинили РФ в краже технологий
07:53
Украина открывает ящик Пандоры: чем опасно предоставление упрощенного гражданства иностранцами
07:38
Аджика: рецепт с яблоками, "охренённой" и без варки Фото
07:32
Задержание Грымчака: всплыли новые горячие подробности
07:14
Новый КЗОТ: зачем его менять, и какие льготы отменят
07:10
Купальник хайнек - модный хит пляжного сезона: что это такое и кому идет Фото
07:05
"Как наркоманы": чемпионка мира назвала главную проблему бодибилдинга в Украине Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять