Татьяна Черновол рассказала о роли Грымчака в своем деле

Татьяна Черновол / Народный фронт

Нардеп Татьяна Черновол убеждена, что ее имя в деле задержанного замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака всплыло не случайно.

В комментарии Главреду она выразила убежденность, что таким образом кто-то пытается отбросить тень на дело по нападению на нее на трассе Борисполь-Киев в ночь на 25 декабря 2013 года.

Напомним, правоохранители вышли на Грымчака, расследуя избиение Татьяны Черновол. Правоохранители документировали одного из фигурантов нападения на журналистку в 2013-ом и случайно выяснили, что в данный момент происходит еще одно преступления.

Кто этот человек, в правоохранительных органах нам не признались. Но в эпизоде с получением Грымчаком $1 млн фигурируют брат его супруги Игорь Овдиенко и боец АТО Алексей Гетьман. А деньги якобы получены от фирмы, которая занимается недвижимостью и хотела построить на Набережном шоссе торговый комплекс. Речь идет о территории рынка Рыбалка, где торгуют удочками и снастями. Мы выяснили, что руководство фирмы – из Донецка, а нынешний директор был помощником нардепа от Партии регионов в Раде пятого созыва.

Читайте такжеМиллион для замминистра: главные подробности задержания Юрия ГрымчакаСама Татьяна Черновол удивилась, что ее дело высплыло в связи с задержанием Грымчака.

"Честно говоря, эту информацию я узнала от вас", - сказала нардеп Главреду.

Она добавила, что ее дело практически похоронили – в 2014-ом один из тех, кто занимался расследованием сделал все, чтобы невозможно было выйти на организаторов. Сейчас этот человек – нардеп в партии Оппозиционная платформа - За жизнь.

"Думаю, что именно за продажу этого дела он получил мандат", - уточнила Татьяна.

В ночь на 25 декабря 2013 года Черновол было совершено нападение на трассе Борисполь-Киев. Преступники на дорогом Порше подрезали автомобиль журналистки, и жестоко ее избили. Несколько фигурантов получили небольшие сроки, а экстрадированный из Беларуси участник нападения повесился в тюрьме – он был единственным, кто мог указать на организаторов. Черновол допускает, что подозреваемому могли помочь наложить на себя руки.

"Я провожу расследование сама. Выяснила, что помощником депутата от Партии регионов Валерии Матюхи был криминальный авторитет Олег Нетребко из Днепродзержинска, который непосредственно организовывал силовые действия – фактически он готовил на меня нападение. Этого Нетребко в 2016-ом повесили в тюрьме или заставили его это сделать. Думаю, что люди времен Януковича подослали к нему своих агентов влияния. Он мог дать информацию про непосредственных организаторов, а повесился ровно через неделю после экстрадиции из Беларуси", - сказала нам депутат.

Черновол считает, что дело всплыло в рамках задержания Грымчака – неслучайно, а для дискредитации нападения на нее в 2013-ом.

Читайте такжеДело Грымчака: изъятие взятки в полмиллиона попало на видео СБУ"Мне кажется, что это делается для того, чтобы размазать мое дело в информационном пространстве. Сначала долго говорили, что я кого-то там подрезала на своем авто, за это, мол, на меня и напали. А теперь в рамках этого же дела задерживают Грымчака, который был на нашей стороне Майдана. И сейчас таким образом будут навязывать мнение, что меня избивали свои. Из того, что я читала, дело Грымчака – абсолютно коррупционное. Как его можно привязать к покушению на меня? И сейчас Грымчак и Черновол будут звучать в связке по делу о коррупции, а потом у людей закрепится. А потом таким же образом будет дискредитировано мое дело по Майдану", - считает Черновол.

Депутат заверила нас, что имена людей, которые связаны с рынком Рыбалка и застройкой Набережного шоссе в Киеве в ее деле никак не фигурируют.

Напомним, вечером 14 августа в Киеве задержали Юрия Грымчака и его сообщника. По данным СМИ, им оказался Игорь Овдиенко – брат супруги Грымчака Юлии. Грымчака и его помощника задержали по подозрению в вымогательстве взятки в размере 1,1 млн долларов. Уточняется, что они были задержаны при получении части средств в размере 480 тысяч долларов.

В Генеральной прокуратуре заявили, что Юрий Грымчак и его доверенное лицо задержаны по подозрению в требовании взятки – им инкриминируют часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. На данный момент решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.