Задержание Грымчака связано с делом об избиении Татьяны Черновол - источник

Грымчак задержан на взятке в $480 тыс. / Фото: Радио Свобода

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака задержали случайно, причем в рамках другого резонансного дела – об избиении нардепа Татьяны Черновол. Об этом Главреду рассказали источники в правоохранительных органах.

"Речь идет о расследовании преступления, которое произошло в декабре 2013-го года. Тогда на журналистку напали молодчики под Киевом и жестоко избили. В отношении одного из фигурантов этого преступления, скажем так, недостаточно доказательной базы. И поэтому проводились негласные следственные действия. Они показали, что сейчас человек совершает преступление, поэтому его и задержали", - рассказал нам собеседник.

Читайте такжеФокус с Грымчаком: как Луценко выдавливают из кресла генпрокурораНапомним, вместе с экс-нардепом Юрием Грымчаком задержали двух человек. Это брат супруги – Игорь Овдиенко и участник АТО Алексей Гетьман. Кто именно из этих троих причастен к нападению на Черновол - неизвестно. За деньги чиновник с помощниками якобы собирались помочь решить проблему с застройкой рынка "Рыбалка" - рядом со станицей метро Днепр в Киеве. Уголовное производство открыто по статье "мошенничество".

В Генеральной прокуратуре заявили, что Юрий Грымчак и его доверенное лицо задержаны по подозрению в требовании взятки – им инкриминируют часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. На данный момент решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее замминистра Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что дело Гымчака не имеет отношения к МинВОТ. По словам Туки, Грымчак лоббировал за деньги чьи-то интересы вне министерства. Также в ведомстве заявили, что к МинВОТ не имеет отношения задержанный вместе с Грымчаком помощник, поскольку в штатном расписании министерства нет такой должности.