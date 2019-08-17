Сообщнику Грымчака в суде стало плохо: адвокат заявила о пытках

Задержание сообщника Юрия Грымчака - Игоря Овдиенко / СБУ

В субботу, 17 августа, в Черниговском суде стало плохо Игорю Овдиенко - помощнику задержанного за взятку замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака, которому избирают меру пресечения.

По информации, у Овдиенко повысился сахар. Всех присутствующих попросили покинуть зал суда. Было объявлено, что задержанному введут инсулин и покормят. Вскоре заседание по избранию меры пресечения продолжилось.

Кроме того, во время суда адвокат Овдиенко заявила, что при задержании ее подопечного пытали. Также она завила, что Овдиенко, который является инсулинозависимым, предоставили в неправильном порядке медицинскую помощь.

Овдиенко подтвердил, что получил медпомощь не в той форме, которая ему нужна. Также он сказал о недостатке нужного медицинского оборудования в изоляторе временного содержания.

Овдиенко в суде стало плохо / Страна

Добавим, что защита помощника Грымчака заявила и о том, что в день задержания мать Овдиенко оперировали. Сейчас пожилая женщина, по словам адвоката, недееспособна, передает Страна.

Напомним:

Вечером 14 августа в Киеве задержали Юрия Грымчака, заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, и его сообщника. По данным СМИ, им оказался Игорь Овдиенко – брат супруги Грымчака Юлии. Именно в авто Range Rover, в котором был Овдиенко, правоохранители нашли неправомерную выгоду в размере 480 тысяч долларов. Также правоохранители провели обыск в квартире Грымчака. Впоследствии его допросили в Генпрокуратуре, чиновник все обвинения отрицал.

Читайте также"Мразь, никак не подавится": Грымчак в суде жадно съел шаурму - фотоВечером 15 августа генпрокуратура объявила подозрение заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку и его помощнику Игорю Овдиенко в вымогательстве взятки размером 1,1 миллиона долларов.