Дело Грымчака: суд принял новое решение, адвокат снова нашла ошибки

Суд принял новое решение по делу Юрия Грымчака / Скриншот

В субботу, 17 августа, Деснянский районный суд Чернигова провел новое заседание, во время которого следственный судья Наталья Лямзина решила исправить ошибки и оставить в силе решение о мере пресечения для заместителя главы МинТОТ Юрия Грымчака.

Однако, оглашая новое решение, судья допустила очередные ошибки в своем постановлении, заявила адвокат Грымчака Татьяна Матяш.

"Во-первых, видимо надо подавать снова ходатайство об исправлении ошибки уже в постановлении о рассмотрении ходатайства об исправлении ошибки. Моя фамилия Матяш, а не Мятяш. Кроме того, она не назвала порядок вступления в силу этого постановления. Она этого не указала, это является основанием для подачи жалобы на судью в соответствующие органы. Судья намеренно пошла на нарушение, чтобы направить его (Грымчака - ред) в СИЗО ", - пояснила адвокат.

Читайте также"Чем больше Грымчаков сдадим": в Сети потешаются над "шариковыми" из прокуратуры из-за фееричной ошибкиОна подчеркнула, что в новом решении, которое касается Грымчака Юрия Николаевича, указано, что оно не набрало законной силы, а в предыдущем решении суда указан Грымчак Юрий Михайлович.

Напомним, ранее сообщалось, что суд по избранию меры пресечения для подозреваемого в мошенничестве заместителя главы МинТОТ Юрия Грымчака во время оглашения вердикта о заключении под стражу на два месяца ошибся в написании имени чиновника.