Дело Грымчака: суд избрал чиновнику меру пресечения

Топ-чиновника взяли под стражу на 2 месяца.
В пятницу, 16 августа, в Чернигове Деснянский районный суд избрал меру пресечения заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку, которого задержали по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах.
Согласно решению суда, Грымчак арестован на 2 месяца (60 суток) под залог в 6 млн гривен (240 тысяч долларов), передает Громадське.
Напомним:
- 14 августа силовики задержали Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве взятки в размере 1,1 млн долларов. Они были задержаны при получении части средств в размере 480 тысяч долларов.
- Позже в НАБУ раскрыли детали дела Грымчака.
- Источники в правоохранительных органах рассказали, что задержание Грымчака связано с делом об избиении Татьяны Черновол.
- 15 августа Грымчаку объявили подозрение в вымогательстве и завладении чужими средствами.
- 16 августа в Чернигове начался суд по делу Грымчака - в Деснянский райсуд поступило ходатайство об избрании меры пресечения чиновнику.