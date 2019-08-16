Дело Грымчака: суд избрал чиновнику меру пресечения

Юрия Грымчака взяли под стражу на 2 месяца / УНИАН

В пятницу, 16 августа, в Чернигове Деснянский районный суд избрал меру пресечения заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку, которого задержали по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах.

Согласно решению суда, Грымчак арестован на 2 месяца (60 суток) под залог в 6 млн гривен (240 тысяч долларов), передает Громадське.

Напомним: