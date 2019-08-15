Взятки за "крышевание" земельных дел: в НАБУ раскрыли детали дела Грымчака

Допрос Юрия Грымчака / Канал 24

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак получил неправомерную выгоду за обращение к заместителю генерального прокурора Анжеле Стрижевской для влияния на судей Кассационного гражданского суда Верховного Суда, сообщили в НАБУ.

"Как установило следствие, представитель интересов частного ООО во время общения с заместителем министра МВОТ сообщил о проблеме, решение которой относится к сфере компетенции судебной ветви власти. Указанное ООО требовало консультации по поводу рассмотрения гражданского дела о взыскании долга с другого частного предприятия в его пользу. На это обращение заместитель министра сообщил, что за денежное вознаграждение в размере 100 тыс. долларов США, используя свои связи, сможет обеспечить принятие необходимого судебного решения. По словам чиновника, он якобы должен был обратиться к заместителю Генерального прокурора, чтобы последняя повлияла на председателя Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда), который, в свою очередь, может повлиять на судей этого же суда", - сообщили в Бюро.

Читайте такжеЗадержание Грымчака связано с делом об избиении Татьяны Черновол - источникТакже было установлено, что в дальнейшем сумма неправомерной выгоды была уменьшена до 80 тысяч долларов.

После получения первой части неправомерной выгоды в сумме 50 тысяч долларов заместитель министра и его помощник распределили средства между собой. Вторая часть в сумме 30 тысяч долларов им была передана 14 августа.

В то же время в одной из бесед с Грымчаком представитель ООО рассказал ему о прохождении обществом сложной процедуры согласования разрешительных документов на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве, которые относятся к памятникам культурного наследия. Узнав об этом, заместитель министра предложил свои услуги по обеспечению согласования проектной документации за денежное вознаграждение в размере 1 млн долларов.

Как уверяли участники коррупционной схемы, указанная сумма якобы должна быть распределена между руководителями и должностными лицами исполнительных органов власти, среди которых: Министерство культуры, Министерство юстиции, Украинский государственный институт культурного наследия, Киевская городская государственная администрация и другие.После получения части денежных средств в сумме 450 тысяч долларов и 30 тысяч долларов от представителей ООО и был задержан Грымчак и его помощник Игорь Овдиенко.

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По результатам проведенных обысков обнаружена и изъята вся сумму неправомерной выгоды, полученной 14 августа, а также часть полученной ранее.

Напомним, ранее нардеп Татьяна Черновол прокомментировала упоминание ее имени в деле Грымчака.