Суд допустил ошибку при аресте Грымчака

Суд ошибся с отчеством Грымчака / Фото: Украинская правда

Суд в Чернигове на заседании по избранию меры пресечения для подозреваемого в мошенничестве заместителя главы МинТОТ Юрия Грымчака во время оглашения вердикта о заключении под стражу на два месяца ошибся в написании имени чиновника.

Как сообщает Украинская правда, после оглашения решения адвокат Грымчака Татьяна Матяш сообщила, что в материалах дела и решении суда указано неправильное отчество.

Защитник отметила, что судья назвала Грымчака Юрием Михайловичем, хотя по документам он – Юрий Николаевич.

Судья ошибку признала и удалилась из залы для исправления. Прокурор сказал, что неправильное отчество было опечаткой и "человеческим фактором". Однако адвокат возразила, что неправильное отчество указанно также в ходатайстве прокуратуры. По утверждению Матяш, судья в решении написала имя ее коллеги, который не присутствовал на заседании.

Как ранее сообщалось, Грымчаку избрана мера пресечения в виде двух месяц содержания под стражей, он может выйти из-под ареста под залог в шесть миллионов гривен.

Напомним:

• 14 августа силовики задержали Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве взятки в размере 1,1 млн долларов. Они были задержаны при получении части средств в размере 480 тысяч долларов.

• Позже в НАБУ раскрыли детали дела Грымчака.

• Источники в правоохранительных органах рассказали, что задержание Грымчака связано с делом об избиении Татьяны Черновол.

• 15 августа Грымчаку объявили подозрение в вымогательстве и завладении чужими средствами.

• 16 августа в Чернигове начался суд по делу Грымчака - в Деснянский райсуд поступило ходатайство об избрании меры пресечения чиновнику.