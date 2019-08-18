"Два дня достаточно": у Зеленского рассказали о составе и сроках формирования Кабмина

Потенциальные кандидаты на должности премьера и министров уже определены / Скриншот

Новый состав Верховной Рады уже в первые дни своей работы сформирует новую исполнительную власть, заявил представитель президента в Кабинете министров, избранный народным депутатом от Слуги народа Андрей Герус.

"Два дня работы нового парламента, думаю, достаточно", - отметил Герус в интервью Главкому.

По его словам, потенциальные кандидаты на должности премьера и министров уже определены.

Читайте также"Тайный советник Зеленского": назван новый кандидат на пост премьера"Есть кандидаты, но я не хочу называть фамилии, потому что это стимулирует слишком бурное обсуждение, а оно не всегда конструктивное" - добавил Герус.

Напомним, советник президента Владимира Зеленского, экономист Олег Устенко, признался, что список кандидатов на пост премьер-министра гораздо больше, чем обсуждаются СМИ и общественностью.

Ранее заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук предложил реформировать исполнительную власть в стране через объединение некоторых министерств – ради создания "максимально прагматичного" Кабмина.

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