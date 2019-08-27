Встреча лидеров "нормандской четверки" не состоится - эксперт

27 августа 2019, 19:35

Лидеры стран нормандской четверки понимают, что на данный момент переговоры будут нерезультативными. Причем невыгодны они, в первую очередь, Путину.

Ангела Меркель, Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэль Макрон и Владимир Путин.
Нормандская встреча не состоится / Reuters

Встреча лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время маловероятна. Такое мнение в комментарии Главреду выразил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По словам эксперта, недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной встрече – не более, чем попытка продемонстрировать собственную значимость как политика мировой величины. Жданов убежден, что лидеры стран понимают, что на данный момент переговоры будут нерезультативными. Причем невыгодны они, в первую очередь, президенту РФ Владимиру Путину.

"Сейчас Путин не горит желанием встречаться в нормандском формате, так как ему нечего предъявить. Он готов встретиться разве что для подписания финального документа. Но для этого Украине будет необходимо внести изменения в Конституцию и предоставить боевикам амнистию. Зеленский выступил против этого. То есть фактически, это плюс и минус. Потому я не верю, что эта встреча состоится, так как все понимают, что очередная "пустая" встреча не принесет никому плюсов", - сказал Жданов.
Читайте такжеКремль озвучил два условия для встречи в нормандском форматеПо мнению эксперта, именно эти противоречия между странами-участниками конфликта на Донбассе мешали четырем странам проводить подобные встречи раньше. Вместе с тем, недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной встрече – не более, чем попытка продемонстрировать собственную значимость как политика мировой величины.

"Как сейчас выглядит расклад в нормандском формате – три страны-миротворца – Россия, Франция и Германия пытаются уговорить Украину помириться самой с собой. Ведь именно непризнание факта войны между Украиной и Россией привело к тому, что большинство стран в мире апеллирует термином "гражданская война". И именно поэтому в правовом поле все сведено к внутреннему конфликту. Тем не менее, Украине не помешало бы определиться с позицией относительно России", - особо отметил Жданов.

Резюмируя, эксперт обратил внимание на то, что  Украине необходимо ответить на ключевой вопрос – с кем мы воюем.

 "Когда мы на него ответим, у нас появится реальный шанс сдаться или выиграть", - резюмировал Жданов.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон озвучил дату встречи лидеров нормандской четверки. По словам Макрона, он вместе с Владимиром Зеленским, Ангелой Меркель и Владимиром Путиным обсудят ситуацию на Донбассе уже в следующем месяце.

Встреча в нормандском формате на уровне президентов пройдёт в сентябре", — процитировал президента Франции российский Telegram-ресурс Раньше всех.

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