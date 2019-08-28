"Угрозы есть": эксперт рассказал, чего стоит бояться президенту Зеленскому

28 августа 2019, 11:37

Российский оппозиционер Илья Пономарев оценил первые 100 дней президентства Зеленского позитивно.

Чего стоит бояться президенту Зеленскому
Чего стоит бояться президенту Зеленскому / Reuters

Первые 100 дней президентства Владимира Зеленского депутат Госдумы РФ 2007-2016 годов Илья Пономарев оценивает очень оптимистично.

"Думаю, так считаю не только я, но и большинство украинцев, что доказывают последние парламентские выборы. Если бы людям не нравились первые шаги президента Зеленского, они бы проголосовали по-другому. Но абсолютное большинство украинцев отдали голоса за пропрезидентскую партию Слуга народа, значит, все идет в правильном направлении", – поделился он своим мнением во время чата на Главреде.

Он затруднился назвать какие-либо действия президента Украины, которые бы его насторожили, но видит потенциальные угрозы.

Читайте такжеКак менялся образ Зеленского, и почему он противится стилю "отрезанная голова""Вижу потенциальные угрозы в будущем, но пока что они еще не реализовались. Еще много технических вопросов: как будет выстроено правительство, не впадет ли это правительство в "правое" либертарианство, не будет ли оно заниматься развитием не во имя простого человека, а во имя международных финансовых организаций. Думаю, что нет, но такая угроза существует. Еще вопрос – как сложится работа Слуги народа в парламенте, сумеют ли они наладить эффективное управление большой массой новоизбранных депутатов. В принципе, этому ничего не мешает, но они могут и не справиться. Посмотрим. Пока что все идет нормально", – резюмировал Пономарев.

Ранее Главред выяснил, что поменялось в конфликте на Донбассе, как "внебрачные дети Зеленского" могут обвалить его рейтинг и какие козыри еще есть у президента. Подробнее читайте в нашем материале 100 дней "рыбалки на Дискавери": чем удивил Зеленский на посту президента.

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Владимир Зеленский президент Украины Илья Пономарев Зеленский новости
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