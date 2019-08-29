"Я депутат!": экс-нардеп от БПП устроил скандал в Раде

Сергей Рудык / Facebook Сергея Рудыка

В четверг, 29 августа, в ходе первого заседания Верховной Рады 9-го созыва у Сергея Рудыка возникли проблемы с получением карточки для голосования и удостоверения народного депутата Украины.

Несмотря на то, что он подписал присягу народного депутата Украины и был ранее признан Центральной избирательной комиссией народным депутатом Украины из секретариата ЦИК пришло письмо, что его результаты на округе еще рассматриваются в судах, поэтому он не должен признаваться народным депутатом.

Рудык утверждает, что это нарушение законодательства поскольку уже есть решение ЦИК и он подписал присягу, поэтому ему должны выдать карточку для голосования и удостоверение народного депутата Украины.

В то же время исполняющий обязанности руководителя Аппарата ВР утверждает, что Рудыку не выдаются документы, поскольку есть письмо от секретариата ЦИК.

Рудык заявил, что он позвонил на 102, чтобы прибыла следственно-оперативная группа для выяснения ситуации.

"Рудык не сдается. Всем показывает сайт ЦИК, уверяет, что секретариат ЦИК - "это фигня" и кричит: "Я депутат!". Однако руководитель аппарата ВР придерживается другого мнения", - написал в Facebook журналист Василий Апасов, который стал очевидцем скандала.

Напомним, Рудык в Раде 8-го созыва входил в состав фракции БПП.