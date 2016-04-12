Из фракции БПП хотят выйти два нардепа, коалиции грозит распад — СМИ

Завтра, 13 апреля, из фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде могут выйти два нардепа, после чего может развалиться новообразованная коалиция, только сегодня набравшая 226 голосов.

Из БПП хотят уйти Юрий Македон и Аркадий Корнацкий, об этом со ссылкой на источник в парламенте сообщает depo.ua.

Напомним, что сегодня в Администрации президента обсуждают вопрос об увольнении премьера Арсения Яценюка и назначения нового правительства, вероятно, во главе с Владимиром Гройсманом. "Народный фронт" условием своего голосования за отставку Яценюка называет формирование новой коалиции и полного состава нового правительства.

Напомним, что сегодня утром во фракцию БПП официально вошли нардепы Юрий Бублик, Сергей Мищенко, Сергей Рудык и Андрей Немировский, после чего создаваемая коалиция набрала необходимых 226 голосов.

Также напомним, что ранее внефракционные Павел Кишкарь и Виктор Кривенко написали заявления о вхождении во фракцию БПП.