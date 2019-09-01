Стала известна дата первого заседания нового Кабмина

Алексей Гончарук в Верховной Раде / Фото: УНИАН

Новоиспеченный премьер-министр Украины Алексей Гончарук - недавно рассказавший о том, сколько времени нужно на борьбу с контрабандой, назначил на 14.00 2 сентября первое заседание нового состава Кабинета министров.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы украинского правительства. По их словам, заседание Кабмина состоится в традиционном месте - Киев, Дом правительства, улица имени Михаила Грушевского, №12/2, 1-й подъезд.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 2 сентября президент Владимир Зеленский ровно в полдень назначил встречу с руководством Верховной Рады, Кабмина и правоохранительных органов.