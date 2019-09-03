Снятие депутатской неприкосновенности: онлайн-трансляция заседания Рады

Рада / УНИАН

Верховная Рада во вторник, 3 сентября, намерена проголосовать за законопроект №7203 по внесению изменений в Конституцию касаемо снятия депутатской неприкосновенности с народных депутатов Украины.

Речь идет о статье 80 Основного закона страны, относительно неприкосновенности народных депутатов Украины.

Стоит отметить, что часть партий уже объявила о своей позиции: так, в партиях Европейская солидарность и Батькивщина заявили, что будут голосовать за отмену нормы, однако с учетом внесения определенных изменения в законопроект, а вот в Оппозиционном блоке решили, что будут голосовать против.

В Слуге народа настаивает на необходимости принятия законопроекта, которым отменяется депутатская неприкосновенность.

Всего за историю Украины лишь два парламентария были лишены депутатской неприкосновенности: в 1994-м иммунитета был лишен Ефим Звягильский, а в 1998-м – Павел Лазаренко.

Согласно законопроекту, если он будет утвержден, из Конституции будет убраны строки "Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность" и "Народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

Ранее прибывший в парламент президент Владимир Зеленский жестко обратился к депутатам по поводу предстоящего голосования за снятие депутатской неприкосновенности.

30 августа Верховная Рада IX созыва предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции относительно неприкосновенности народных депутатов (№ 7203).

2 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять как закон предварительно одобренный президентский проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов, № 7203).