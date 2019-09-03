"Парламент, а не малина": Зеленский жестко обратился к нардепам

3 сентября 2019, 11:15

После снятия неприкосновенности у народных депутатов сохранится иммунитет, подчеркнул президент.

Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что после снятия неприкосновенности у народных депутатов Украины сохранится иммунитет, и они не будут нести ответственность за политические решения.

"Я хочу в очередной раз развеять все мифы и все политические манипуляции. У депутатов сохраняется индемнитет. Они не будут нести ответственность за политические решения, голосования, или любые политические и публичные выступления", - сказал он, выступая во вторник с трибуны Верховной Рады во время рассмотрения данного вопроса.

Также Зеленский призвал нардепов выполнить свое обещание и проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности: "Если депутат сбивает человека, или крышует добычу янтаря, или совершает любой другой уголовное преступление, он должен нести ответственность. Это законодательный орган государственной власти, это парламент, а не "малина", где можно 5 лет прятаться под куполом".

Он обратился к народным депутатам с призывом сделать то, что они обещали долгие годы людям.

Читайте такжеСМИ узнали дату, когда Рада планирует отменить депутатскую неприкосновенность"Украинские депутаты сделали действительно уникальное открытие, они изобрели вечный двигатель политической жизни. Работает очень просто. Сначала депутаты обещают снять неприкосновенность потом проваливают голосования, потом народ забывает. А на следующих выборах кандидатам есть что обещать. Это работает почти последние 20 лет. Но этому гаджета время отправиться на свалку истории. Снятие неприкосновенности требует сейчас 90% граждан Украины. Я очень не советую вам проверять достоверность этой цифры вживую и смотреть сколько завтра из них придет под стены Верховной Рады Украины", - добавил Зеленский.

Напомним, 30 августа Верховная Рада IX созыва предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции относительно неприкосновенности народных депутатов (№ 7203).

2 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять как закон предварительно одобренный президентский проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов, № 7203).

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Верховная Рада Владимир Зеленский депутатская неприкосновенность
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