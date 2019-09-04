Кара за январь: Зеленский сделал решительный шаг / Униан

Президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект №2059 об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря или его перемещение через границу.

Если документ примут, то незаконная добыча янтаря будет караться штрафом (от 12 до 51 тыс. грн) или тюремным сроком от 1 года до 3 лет.

Реализация, приобретение, хранение, передача, пересылка, перевозка, переработка незаконно добытого янтаря предлагается карать штрафом (от 51 до 170 тыс. грн) или отправкой в тюрьму на 3-6 лет.

Читайте такжеЯнтарная мафия пошла в наступление: дерзкие копатели плевали на копов – фотоЗа повторное, групповое нарушение закона или же в крупных размерах наказание будет уже лишь тюремное – от 4 до 7 лет.

Напомним, Зеленский поручил правительству разработать проект закона о добыче янтаря до 1 октября, а нардепам принять этот закон – до декабря.