Зеленский поручил Раде принять два важных закона: назвал дату

Владимир Зеленский поручил парламенту принять законы об игорном бизнесе и добыче янтаря / Скриншот

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать проекты законов о легализации в Украине игорного бизнеса и добыче янтаря.

Правительство должно подготовить законопроекты и внести в Верховную Раду до 1 октября, рассказал глава государства на встрече с руководством Кабмина, парламента и силовиков.

Украинский лидер заявил, что Рада должна принять подготовленные законы до 1 декабря, ответственные - спикер Дмитрий Разумков и глава фракции президентской партии Слуга народа Давид Арахамия.

"Подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Ответственные - премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова…", - поручил президент правительству.Читайте такжеЗеленский поручил Раде отменить мораторий на продажу земли: назначил дату Ранее Владимир Зеленский говорил, что азартные игры в Украине легализуют в 5-ти звездочных отелях.

Напомним, в Ровенской области из-за незаконной добычи янтаря были "войны" между старателями и правоохранителями.

Справка. Верховная Рада в мае 2009 года приняла законопроект о запрете в Украине игорного бизнеса. Тогдашний президент Виктор Ющенко ветировал документ, однако в июне 2009-го парламент преодолел его вето. Ющенко подписал законопроект о запрете игорного бизнеса 23 июня того же года.