Зеленский сказал, где в Украине легализуют азартные игры

В Украине работу казано легализуют в пятизвездочных отелях, сообщил Владимир Зеленский / Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине легализуют азартные игры в отелях, которые имеют пять звезд.

Легализация азартных игр будет стимулом для развития туристического кластера возле Черного моря, рассказал глава государства на украинско-турецком бизнес-форуме.

По данным издания, украинский лидер также пригласил бизнесменов из Турции принять участие во внедрении в нашей стране новой технологии Интернета - 5G.

"Мы легализуем азартные игры, а именно - работу казино в пятизвездочных отелях. Это будет стимулировать развитие туристического кластера в регионе у Черного моря", - заявил президент.Читайте такжеЗеленский высказался о легализации казино, медицинской марихуаны и секса за деньги

Напомним, в мае 2009 года Верховная Рада приняла проект закона о запрете в Украине игорного бизнеса. Тогдашний президент Виктор Ющенко ветировал законопроект, однако в июне парламент преодолел вето главы государства. Ющенко подписал проект закона о запрете игорного бизнеса 23 июня 2009-го.