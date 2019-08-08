Зеленский сказал, где в Украине легализуют азартные игры

Легализация азартных игр позитивно повлияет на туристический кластер у Черного моря, отметил президент.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине легализуют азартные игры в отелях, которые имеют пять звезд.
Легализация азартных игр будет стимулом для развития туристического кластера возле Черного моря, рассказал глава государства на украинско-турецком бизнес-форуме.
По данным издания, украинский лидер также пригласил бизнесменов из Турции принять участие во внедрении в нашей стране новой технологии Интернета - 5G.
"Мы легализуем азартные игры, а именно - работу казино в пятизвездочных отелях. Это будет стимулировать развитие туристического кластера в регионе у Черного моря", - заявил президент.Читайте такжеЗеленский высказался о легализации казино, медицинской марихуаны и секса за деньги
Участь Президента України Володимира Зеленського в українсько-турецькому бізнес-форумі Опубликовано Офіс Президента України Четверг, 8 августа 2019 г.
Напомним, в мае 2009 года Верховная Рада приняла проект закона о запрете в Украине игорного бизнеса. Тогдашний президент Виктор Ющенко ветировал законопроект, однако в июне парламент преодолел вето главы государства. Ющенко подписал проект закона о запрете игорного бизнеса 23 июня 2009-го.