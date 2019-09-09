"Дважды в одну реку не войти": эксперт оценил шансы на возвращение Деканоидзе и Згуладзе в МВД

Згуладзе и Деканоидзе были креатурами западных партнеров и не подчинялись Авакову / УНИАН

Зеленский вряд ли станет торопиться с возвращением Эки Згуладзе и Хатии Деканоидзе в МВД. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Возвращение Деканоидзе и Згуладзе – слишком контраверсийно и скандально. Учитывая сомнительные результаты полицейской реформы, которую они курировали, даже в условиях не спекулирующего на патриотизме Зеленского, возвращать таких персон на должности будет из ряда вон, хотя понятно, что для них самих вернуться в таком же статусе очень соблазнительно.Но дважды в одну реку не войти".

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"Згуладзе и Деканоидзе были креатурами внешних партнеров Украины, они были под патронатом и гарантиями. Де-юре они были его заместителями, а по факту они обе действовали достаточно автономно. Аваков не мог ничего с ними сделать и его это раздражало. Он прекрасно понимает, что происходит, когда тебя "обкладывают" замами – ты превращаешься в вице-председателя, каждый шаг и решение которого контролируют",- отмечает Золотарев.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о состоявшейся встрече главы МВД Арсена Авакова и Владимира Зеленского, на которой Аваков отказался от предложенных ему заместителей, заявил о желании самостоятельно формировать команду МВД и в, случае отказа президента, угрожал уйти в отставку с поста министра.