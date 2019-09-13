Роспуск ЦИК: эксперт оценил угрозу монополизации новой комиссии

13 сентября 2019, 16:37

Новые члены Центризбиркома не должны быть зависимыми от политических групп, отметил эксперт.

Рано говорить, что роспуск ЦИК приведет к монополизации новой комиссии, полагает эксперт - Верховная Рада
Рано говорить, что роспуск ЦИК приведет к монополизации новой комиссии, полагает эксперт / Хвиля

Эксперт гражданской сети Опора Александр Клюжев считает, что роспуск Центральной избирательной комиссии Верховной Радой был политическим решением.

Пока преждевременно говорить, что такое решение приведет к монополизации новой комиссии, поскольку неизвестно, в какой пропорции в ней будут представлены фракции и депутатские группы, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, есть логика закона, что президент учитывает представления фракций и групп и это просто рекомендация, которая не означает, что эти люди будут зависимыми от тех, кто их подал.

"Потому это уже дело эффективности правоохранительной системы, поскольку новые члены ЦИК с момента назначения на должности не должны быть зависимыми от политических групп", - сказал Клюжев.

Эксперт полагает, что роспуск ЦИК - "это политическое решение было организовано в пределах того законодательства, которое противоречит международным стандартам органов администрирования выборов, так как они предусматривают невозможность отзыва членов комиссии по своему усмотрению органов, которые этот орган создали".Ранее сообщалось, что 13 сентября Верховная Рада во время заседания рассмотрела представление президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех членов ЦИК - за документ проголосовали большинство депутатов - 341.

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Верховная Рада ЦИК роспуск Опора Александр Клюжев
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