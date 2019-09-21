Формула преткновения: эксперт объяснил проблему договора по Донбассу

Конфликт донбасс / Reuters

Суть "формулы Штайнмайера" заключается в том, чтобы привести Украину и Российскую Федерацию к компромиссу в вопросе конфликта на Донбассе. Об этом Гларведу рассказал политолог Петр Олещук.

Согласно документу, выборы на оккупированных территориях Донбасса должны провести, но их результаты должны привести к вступлению в силу закона об особом статусе региона. Олещук отметил, что произойти это должно в тот момент, когда выборы состоятся и ОБСЕ признает их демократичными и отображающие валю местных жителей.

В то же время, так называемая формула Штайнмайера имеет несколько неточностей, которые стороны могут трактовать на свое усмотрение.

Так, для Киева закон об особом статусе Донбасса вступает в силу в момент выборов, которые признают международное сообщество и окончательно закрепляется, когда международные организации признают выборы законными. Таким образом, это означает восстановление украинской власти на оккупированных РФ территориях, потому что предусматривается участие в выборах украинских политических сил, СМИ, а также гарантий безопасности.

В свою очередь, Россия не готова согласиться на подобный вариант развития событий, поэтому остается единственный относительно приемлемый вариант – замораживание конфликта, но это нельзя назвать капитуляций. Эксперт указал, что все дело в Минских соглашениях, который подписала Украина, именно они являются первым шагом к капитуляции, а "формула Штайнмайер" лишь небольшое уточнение Минска.

Напомним, что ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что участники ТКГ в Минске не согласовали текст "формулы Штайнмайера" из-за "технического недоразумения".