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"Как будто патриарха встречают": "хитрий лис" Порошенко "разбегался по народу"

22 сентября 2019, 08:37

"Пиарщит от природы" Порошенко внезапно посетил Львов и нарвался на критику в Сети.

Порошенко побывал во Львове
Порошенко побывал во Львове / facebook.com/petroporoshenko

В субботу, 21 сентября, пятый президент Украины, глава партии Европейская солидарность Петр Порошенко не упустил возможности в очередной раз выйти в народ, и появился во Львове сразу в нескольких местах.

 К слову, Львовская область – единственная, где уверенно победил Порошенко на минувших президентских выборах.

Так вот, теперь страница Петра Алексеевича в социальной сети пестрит фотографиями и видео с проявлением народной любви.

При этом в комментариях многие раскритиковали бывшего украинского гаранта за то, что в очередной раз решил попиариться.

Справедливости ради отметим, что много украинцев открыто поддерживают Порошенко, но чем слаще их слова, тем более прагматично и отрезвляюще пишут те, кто откровенно недоволен его политикой и правлением.

"Народ сошёл с ума. За его правление ничего подобного не видела, а теперь разбегался по народу. Поздно батенька", - высказалась Наталья Стригунова.

"Петре Олексійовичу, а не нагадаєте хто підписував в 16 році відвід наших військ і подавав закон про особливий статус Донбасу?", - вопрошает Юрий Лещенко.

"Как бутто ПАТРИАРХА ВСТРЕЧАЮТ !!! МАЛО ВАС ОБВАРОВАЛ !ВОТ ДЕШОВЫЙ НАРОД !!!!", -  возмутился Аркадий Симинович.

"Львівський президент у гостях. Оце і є Україна, а все інше - придаток...", - вставила свои пять копеек поклонница Порошенко Евгений Зубкова.

"Коли б він відносився до людей як тепер,то було б все по іншому. Він пізно отямився. Але він найкращий за всіх президентів", - пишет Люда Савчук.

"Чому раніше як був президентом на люди не виходив, хитрий лис", - отметила Любовь Мамайсурова.

"Пиарщик от природы!!!!!", - добавила Елена Терземан.

"Погано виглядає наш президент. Потрібно у відпустку", - убеждена Марианна Жоган.

Читайте также​"Чмо шоколадное, сидел бы дома, спился": Порошенко задремал в Раде и попал на видеоНапомним, ранее сообщалось, "чистейший маньяк и упырь" Порошенко вспомнил неприличное предложение Путина. Так, бывший гарант признался, что президент России Владимир Путин в 2015 году предлагал Петру Порошенко провести выборы на оккупированном РФ Донбассе, в результате которых должны будут победить те люди, на которых укажет Кремль.

Порошенко подчеркнул, что фактически Путин предложил ему провести на Донбассе выборы без выбора людей, якобы, чтобы быстро "решить конфликт".

Львов Петр Порошенко новости Украины
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