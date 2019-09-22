"Как будто патриарха встречают": "хитрий лис" Порошенко "разбегался по народу"

Порошенко побывал во Львове / facebook.com/petroporoshenko

В субботу, 21 сентября, пятый президент Украины, глава партии Европейская солидарность Петр Порошенко не упустил возможности в очередной раз выйти в народ, и появился во Львове сразу в нескольких местах.

К слову, Львовская область – единственная, где уверенно победил Порошенко на минувших президентских выборах.

Так вот, теперь страница Петра Алексеевича в социальной сети пестрит фотографиями и видео с проявлением народной любви.

При этом в комментариях многие раскритиковали бывшего украинского гаранта за то, что в очередной раз решил попиариться.

Справедливости ради отметим, что много украинцев открыто поддерживают Порошенко, но чем слаще их слова, тем более прагматично и отрезвляюще пишут те, кто откровенно недоволен его политикой и правлением.

"Народ сошёл с ума. За его правление ничего подобного не видела, а теперь разбегался по народу. Поздно батенька", - высказалась Наталья Стригунова.

"Петре Олексійовичу, а не нагадаєте хто підписував в 16 році відвід наших військ і подавав закон про особливий статус Донбасу?", - вопрошает Юрий Лещенко.

"Как бутто ПАТРИАРХА ВСТРЕЧАЮТ !!! МАЛО ВАС ОБВАРОВАЛ !ВОТ ДЕШОВЫЙ НАРОД !!!!", - возмутился Аркадий Симинович.

"Львівський президент у гостях. Оце і є Україна, а все інше - придаток...", - вставила свои пять копеек поклонница Порошенко Евгений Зубкова.

"Коли б він відносився до людей як тепер,то було б все по іншому. Він пізно отямився. Але він найкращий за всіх президентів", - пишет Люда Савчук.

"Чому раніше як був президентом на люди не виходив, хитрий лис", - отметила Любовь Мамайсурова.

"Пиарщик от природы!!!!!", - добавила Елена Терземан.

"Погано виглядає наш президент. Потрібно у відпустку", - убеждена Марианна Жоган.

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Порошенко подчеркнул, что фактически Путин предложил ему провести на Донбассе выборы без выбора людей, якобы, чтобы быстро "решить конфликт".