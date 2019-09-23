"Подгадить и подорвать": отношения РФ и США докатились до опасной точки - бывший аналитик ЦРУ

Отношения России и США накалились / Reuters

Отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки докатились до опасной черты, когда двум государствам уже очень сложно избегать конфликтов, заявил вице-президент вашингтонского Центра национальных интересов, бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби.

По словам эксперта, Москва и Вашингтона докатились до опасной черты в отношениях друг с другом, поэтому должны начать диалог. Это связано с тем, что сейчас им становится все сложнее предотвращать потенциальные конфликты.

Биби убежден, что Россия нацелена на подрыв американской демократии и всеми силами пытается подгадить США.

Но самое страшное, по мнению эксперта, то, что ни власти США, ни власти России не работают над тем, чтобы ситуация устаканилась.

"Это очень опасно, и точка... Становится намного более сложным устанавливать каналы коммуникации, которые требуются, чтобы управлять кризисом и предотвращать конфликт", - сказал Биби.

Эксперт также обратил внимание на то, что сильно мешают наладить отношения Москве и Вашингтону существующие стереотипы.

Эксперт особо отметил, что стереотипы в отношении одного государства к другому и недопонимание могут привести к эскалации напряженности между США и Россией, которая, в свою очередь, может перерасти в открытый неуправляемый конфликт, передает РИА Новости.

Читайте также"Обама позволил Путину забрать пятую часть Украины": Помпео похвалил ТрампаНапомним, ранее в НАТО забили тревогу из-за того, что Россия пытается опустить на Чёрное море "железный занавес". Бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина и НАТО должны объединить усилия и создать зону безопасности с внедрением морских и наземных систем, чтобы агрессивный российский флот не заблокировал Одессу.

"Россия пытается создать новый "железный занавес", который проходит по Черному морю, с Румынией, Турцией, Болгарией с одной стороны, и Грузией, Молдовой и Украиной с другой. Чтобы применять силу против стран, не входящих в НАТО", - сказал Ходжес.