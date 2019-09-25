"Моника Зеленски, спасибо Порошенко": "е*анутый" Климкин зазнался из-за возможного импичмента Трампа

Бывший глава украинского МИД заявил, что "теперь все понимают, на что мы способны".
Бывший глава украинского МИД Павел Климкин громогласно заявил, что ситуация вокруг начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа из-за "дружелюбного звонка Владимиру Зеленскому" оставит след Украины в американской истории.
При этом Климкин отметил, что не считает это положительной перспективой.
"Чтобы дальше не происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. Не очень веселая перспектива", - высказался экс-глава МИД в Twitter.
Также Климкин подчеркнул, что "теперь все понимают, на что мы способны".
Он также назвал историю с обнародованием разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским "интересной, но противоречивой".
"Интересный, хотя очень противоречивый кейс обнародования разговора Трамп-Зеленский. Неплохо бы почитать еще Трамп-Путин. Много бы узнали", - обратил внимание в соцсети Климкин.
Отметим, в комментариях граждане активно включились в обсуждение возможного импичмента Трампа.
"Моніка Зєлєнскі", - убежден некий пользователь соцсети.
"ТАКИ ЗЕ ЛИДЕР МИРОВОГО МАСШТАБА! еще никому не удавалось извне отправить Президента США в отставку", - подчеркнула Юлия Савченко.
"Масть пошла" Саме зараз всі демократичні рухи в краінах з тоталітаризмом, автократією та диктатурою вишикуються в чергу, щоб зустрітися з Зе", - убежден пользователь Сети под ником 25Юа-Хвост.
"А ще ми палили Москву і розвалили СРСР", - вставил свои 5 копеек Алексей Нестеренко.
"Спасибо Порошенко, Луценко и всей остальной компании за все, что сейчас происходит в США. Именно вы заварили эту кашу, из-за чего Украина становится токсичной и для демократов, и для республиканцев. Дякую!", - сказала некая Кит.
"Пи*деть вы здатни. Тут не по спэрэчаешься", - добавил Суворов.
"Е*анутый ты", - заключил Nezhik.
Напомним, ранее в США заявили о процедуре импичмента Трампа из-за разговора с Зеленским. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси заявила, что Конгресс инициирует процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа из-за скандала с участием Украины.
"Я объявляю о том, что Палата представителей начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента. Я даю указание нашим шести комитетам приступить к проведению собственных расследований", - заявила спикер Палаты представителей США.