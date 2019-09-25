"Моника Зеленски, спасибо Порошенко": "е*анутый" Климкин зазнался из-за возможного импичмента Трампа

Климкин зазнался из-за возможного импичмента Трампа / УНИАН

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин громогласно заявил, что ситуация вокруг начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа из-за "дружелюбного звонка Владимиру Зеленскому" оставит след Украины в американской истории.

При этом Климкин отметил, что не считает это положительной перспективой.

"Чтобы дальше не происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. Не очень веселая перспектива", - высказался экс-глава МИД в Twitter.

Также Климкин подчеркнул, что "теперь все понимают, на что мы способны".

Он также назвал историю с обнародованием разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским "интересной, но противоречивой".

"Интересный, хотя очень противоречивый кейс обнародования разговора Трамп-Зеленский. Неплохо бы почитать еще Трамп-Путин. Много бы узнали", - обратил внимание в соцсети Климкин.

Отметим, в комментариях граждане активно включились в обсуждение возможного импичмента Трампа.

"Моніка Зєлєнскі", - убежден некий пользователь соцсети.

"ТАКИ ЗЕ ЛИДЕР МИРОВОГО МАСШТАБА! еще никому не удавалось извне отправить Президента США в отставку", - подчеркнула Юлия Савченко.

"Масть пошла" Саме зараз всі демократичні рухи в краінах з тоталітаризмом, автократією та диктатурою вишикуються в чергу, щоб зустрітися з Зе", - убежден пользователь Сети под ником 25Юа-Хвост.

"А ще ми палили Москву і розвалили СРСР", - вставил свои 5 копеек Алексей Нестеренко.

"Спасибо Порошенко, Луценко и всей остальной компании за все, что сейчас происходит в США. Именно вы заварили эту кашу, из-за чего Украина становится токсичной и для демократов, и для республиканцев. Дякую!", - сказала некая Кит.

"Пи*деть вы здатни. Тут не по спэрэчаешься", - добавил Суворов.

"Е*анутый ты", - заключил Nezhik.

Напомним, ранее в США заявили о процедуре импичмента Трампа из-за разговора с Зеленским. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси заявила, что Конгресс инициирует процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа из-за скандала с участием Украины.

"Я объявляю о том, что Палата представителей начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента. Я даю указание нашим шести комитетам приступить к проведению собственных расследований", - заявила спикер Палаты представителей США.