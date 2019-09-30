Сарган объяснила "побег" Луценко в Великобританию

Юрий Луценко на месяц уехал в Великобританию подтягивать английский / УНИАН

Пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в комментарии Главреду подтвердила информацию экс-нардепа Сергея Лещенко об отъезде Луценко в Великобританию.

"Да, он действительно там. Он не выехал из страны. Он поехал подтянуть английский. Ему предложили и он согласился. В ближайший месяц он будет там", - сообщила Сарган Главреду.

При этом, по ее словам, его отъезд никак не связан со скандалом в США.

"Это ни с чем не связано, это связано с тем, что он просто пошел на курсы английского языка. Ему предлагали уже давно, но он работал и не мог бросить работу. Теперь он свободный человек и может позволить себе некое время уделить этому", - уточнила пресс-секретарь Луценко.

Напомним, ранее стало известно, что бывший генеральный прокурор Луценко выехал из Украины в Британию в самый разгар кризиса в связи с импичментом Дональду Трампу, который спровоцировали поставки дезинформации от Луценко в адрес адвоката Трампа Руди Джулиани.

Его экстренный отъезд из Украины якобы связан с делом Байдена и Burisma Group – Луценко потенциальный свидетель, который передавал уголовные дела по Burisma Group из Генпрокуратуры Украины в НАБУ.