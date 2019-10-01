В Крыму "Гоблин" Аксенов потерял половину работы

Сергей Аксенов в Крыму лишился половины работы / УНИАН

В захваченном Россией Крыму подконтрольный оккупантам "парламент" поддержал замену так называемого главы полуострова Сергея Аксенова (прозвище Гоблин) на посту "премьера" - главой Совета министров стал Юрий Гоцанюк, который был "вице-премьером".

Крымские "депутаты" разделили полномочия Аксенова, пишет Крым.Реалии.

По его данным, "парламентарии" единогласно проголосовали за назначение Гоцанюка "главой правительства".

Напомним, 30 сентября Сергей Аксенов отказался совмещать два поста - "глава" Крыма и "премьер" и попросил "парламент" полуострова разделить его полномочия. Аксенов стал "премьерствовать" в Крыму с 2014 года.