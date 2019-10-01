В Крыму "Гоблин" Аксенов потерял половину работы

Сегодня на подконтрольном РФ полуострове решили, что Аксенов больше не "премьер".
В захваченном Россией Крыму подконтрольный оккупантам "парламент" поддержал замену так называемого главы полуострова Сергея Аксенова (прозвище Гоблин) на посту "премьера" - главой Совета министров стал Юрий Гоцанюк, который был "вице-премьером".
Крымские "депутаты" разделили полномочия Аксенова, пишет Крым.Реалии.
По его данным, "парламентарии" единогласно проголосовали за назначение Гоцанюка "главой правительства".
Напомним, 30 сентября Сергей Аксенов отказался совмещать два поста - "глава" Крыма и "премьер" и попросил "парламент" полуострова разделить его полномочия. Аксенов стал "премьерствовать" в Крыму с 2014 года.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.