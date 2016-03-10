Аксенов соврал о своем назначении Януковичем и объяснил "зраду" мобильной связи Крыма

10 марта 2016, 17:50

Согласование нужно было для "чистоты процесса", говорит представитель оккупационных властей.

Сергей Аксенов

Самозваный "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что санкции стали причиной сбоя мобильной связи на полуострове.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, 8 марта происходило блокирование мобильной связи в оккупированном Крыму. Как объяснил Аксенов, это связано с тем, что подрядчики компании "К-Телеком" "выполняли перенастройку оборудования, вследствие чего произошел сбой в работе основного коммутатора связи и выпадение ряда базовых станций".

По словам Аксенова, коммутатор был произведен в одной из стран, которые поддерживают санкции в отношении Российской Федерации, а также лиц и компаний Крыма.

 "Компанией ООО "К-Телеком" будет приобретен новый коммутатор связи китайской компании взамен оборудования, чей производитель поддерживает санкционный режим, что усложняет починку вышедшей из строя техники и делает невозможным гарантийный ремонт. Данный шаг позволит впредь исключить возникновение подобных ситуаций и улучшит работу оператора", — отметил он.

Кроме того Аксенов утверждает, что экс-президент Виктор Янукович якобы 27 февраля 2014 года подписал указ о его назначении главой АР Крым.

"С руководством России согласования не было на тот момент мы еще не находились в контакте. А Янукович такое согласование подписал. Это было 27 февраля вечером", — заявил он местным СМИ, о чем сообщает ТСН.

По его словам, "согласование нужно было для "чистоты процесса". "По сути, нам его согласование было не нужно. Мы и так понимали, что отступать не собираемся, все равно действовали по заранее намеченному плану. Де-юре он был на тот момент президентом, он просто легализовал решение с точки зрения, например, судебной перспективы", — говорит представитель оккупационных властей.

Стоит отметить, что никакого официального распоряжения Януковича 27 февраля 2014 года не было. К тому времени, и.о. президента Украины был Александр Турчинов, так как Янукович сбежал после победы Евромайдана сначала в Крым, а затем в Ростов-на-Дону, где у него есть недвижимость.

На официальном сайте президента Украины от 1 марта является указ о нарушении Конституции при назначении Верховным Советом АРК Сергея Аксенова "главой" полуострова. Таким образом, Аксенов, согласно документу, не представлял Совет министров Крыма.

Кроме того, указ Турчинова от 14 марта 2014 говорит о неконституционности Декларации о независимости Крыма, которая была принята депутатами 11 марта под давлением военных России. Указов на сайте президента Украины от 27 февраля, тем более за подписью Януковича, нет.

Таким образом, пишет издание, представитель оккупационных властей в очередной раз солгал о событиях февраля-марта 2014 года, когда Кремль при поддержке своих военных и сепаратистов решился на аннексию Крыма.

Так называемый "глава" аннексированного РФ Крыма Сергей Аксенов пригрозил разогнать штабы по ликвидации последствий возникшей в связи с ней чрезвычайной ситуации.

фото: Facebook Сергея Аксенова

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