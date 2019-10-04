Вернуть воду в Крым: в России сделали неожиданное заявление

В РФ заявили, что Крым не нуждается в воде из Днепра / УНИАН

Оккупантам, аннексировавшим Крым, не нужна пресная вода из Днепра, что и стало причиной заморозки переговоров по возобновлению подачи воды по Северо-Крымскому каналу, заявил глава федерального агентства водных ресурсов РФ Дмитрия Кириллова.

По информации, Кириллов особо отметил, что Крым якобы полностью обеспечен водными ресурсами.

"На сегодняшний день переговоров нет. Это и не нужно. С точки зрения водообеспечения Крым много сделано в рамках федеральной целевой программы развития региона, нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения, водообеспечения промышленности целиком и полностью обеспечены за счет местных ресурсов", – заявил он, передает Диалог.

Читайте такжеВернуть воду в Крым: Россия предложила Киеву "взаимовыгодный" договорНапомним, ранее сообщалось, днепровская вода с материковой Украины не сможет попасть в аннексированный Россией Крым из-за того, что дамба на Северо-Крымском канале неподалеку от административной границы с Херсонской областью до сих пор не достроена, заявил начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко.

По его словам, из-за этого подавать днепровскую воду с материковой Украины в аннексированный Крым на данный момент технически невозможно.

"Технически сейчас подавать воду невозможно. Поскольку дамба не сдана в эксплуатацию. Просто она застопорена. В таком положении вода не пойдет. Ни при каких обстоятельствах", – сказал Шевченко.