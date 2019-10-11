"Усиленная дивизия": полковник рассказал о форпосте России возле Украины

Россия создала форпост возле Украины, предупредил Олег Жданов / Главред

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов сообщил, что после стратегических военных учений Центр-2019 Российская Федерация "забыла" в Беларуси (граничит с Украиной) усиленную дивизию численностью 10-12 тысяч человек.

На территории Беларуси создан форпост РФ, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

Собеседник отметил, что Беларусь - очень выгодный плацдарм для угроз НАТО, но, в первую очередь, угроз для Украины - для наступления на украинскую территорию с севера и с востока.

"Что касается учений Центр-2019, о которых у нас почему-то скромно промолчали СМИ, они - очень знаковые", - заявил Жданов.

По словам эксперта, учения являются знаковыми, поскольку Россия отрабатывала реагирование на реально существующие угрозы для своей страны - то есть пафосные слова об угрозах со стороны НАТО ("НАТО нападет") на этот раз были отброшены.

"…россияне отрабатывали угрозы захвата власти в соседствующих с Россией странах Азии и Востока исламистами и террористическими организациями, а также угрозы вторжения террористических организаций, в частности, ИГИЛ, в РФ через эти страны", - объяснил он.

Полковник добавил, что, например, граница между Казахстаном и РФ существует только на бумаге. "Там - степи, там - фактически пустыня: сел на верблюда, а через пару часов ты уже в Российской Федерации. Ни пограничников, ни систем охраны там нет", - подчеркнул собеседник.

Жданов заявил, что цель учений Центр-2019 - быстрое реагирование на угрозы, выброска десанта для поддержания конституционного строя в той или иной стране, граничащей с Россией.

"Это были очень серьезные учения, реально показывающие, к чему готовится Россия. Она наконец занялась реальными угрозами для нее", - сказал эксперт.

Ранее Олег Жданов говорил, что российский президент Владимир Путин специально укрепляет связи между Россией и Беларусью, для лидера РФ белорусское государство - козырь в рукаве.