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Историк объяснил, почему Зеленскому не стоит "лизать задницу" Трампу

11 октября 2019, 16:22

Президент США хочет скомпрометировать украинского коллегу, предупредил эксперт.

Владимиру Зеленскому не стоит
Владимиру Зеленскому не стоит "лизать задницу" Дональду Трампу, полагает историк / Офис президента Украины

Российско-американский историк Юрий Фельштинский считает, что президенту Владимиру Зеленскому не стоит "лизать задницу" американскому лидеру Дональду Трампу, поскольку глава США не будет помогать Украине.

У Трампа есть серьезные обязательства в отношении украинского государства перед российским президентом Владимиром Путиным, говорится в статье эксперта для Гордона.

По мнению эксперта, эти обязательства доминируют в политике и поведении лидера Штатов, и помощь Киеву от страны идет не благодаря Трампу, а вопреки ему.

"Не случайно в телефонном разговоре с Зеленским, который мы уже все наизусть знаем, Трамп… ни разу не упомянул ни Путина, ни Россию, ни российскую аннексию Крыма, ни российское вторжение в Восточную Украину", - отметил автор.

Историк добавил, что при этом украинский лидер умудрился поблагодарить американского коллегу за поддержку санкций, которые тот "никогда не поддерживал и против которых всегда выступал".

Читайте такжеИз-за войны Трампа и Байдена больше всех пострадает УкраинаФельштинский полагает, что у президента США многоплановая задача, и она полностью совпадает с задачами главы РФ. Эксперт объяснил, что Трамп, в частности, хочет коррумпировать и скомпрометировать Зеленского, получить в свое распоряжение компромат против экс-вице-президента Штатов Джо Байдена и его сына Хантера. 

Автор считает, что Трамп также хочет рассорить Киев с союзниками из ЕС и сдать украинское государство Путину. Историк подчеркнул, что таким образом президент США выполнит главное обязательство, которое он взял на себя в обмен на помощь России в президентской избирательной гонке в 2016-м.

Ранее СМИ писали, что во время телефонного разговора Дональд Трамп давил на Владимира Зеленского. Украинский лидер утверждал, что на него не оказывали давления. Стенограмма разговора Зеленского и Трампа была обнародована. Позже глава нашей страны сказал, что Киев рассчитывает на поддержку США и на поддержку Трампа. 

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