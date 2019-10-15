Зеленский попал в ловушку и "зажат" в тиски - экс-посол

Владимир Зеленский "зажат" в тиски, полагает Валерий Чалый / Reuters

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый считает, что президент Владимир Зеленский попал в ловушку, "зажат" в тиски своих предвыборных обещаний - ему нужно быстро установить постоянный мир.

Российская Федерация параллельно наращивает на границах Украины свой военный компонент, и в 2020 году РФ полностью будет готова к наступательной операции, рассказал экс-посол в интервью Lb.ua.

Собеседник спрогнозировал, что если встреча в "нормандском формате" (наша страна, Россия, Германия, Франция) состоится - украинцы услышат от российской стороны много требований.

По словам Чалого, власти РФ "всегда так делали - они всегда повышают ставки". Бывший посол добавил, что если кто-то занимает слабую позицию, - для российского президента Владимира Путина это является сигналом идти дальше в наступление.

Читайте такжеЕС вынес вердикт по таинственному плану Б по Донбассу"Я понимаю, что президент Зеленский зажат в эти тиски, он попал в ловушку своих предвыборных обещаний, когда ему надо быстро установить мир, который должен быть постоянным и надежным", - заявил он.

Ранее Владимир Путин высказался относительно разведения сил на востоке Украины - в районе Золотого и Петровского. Президент России утверждал, что Владимир Путин "ну не может" обеспечить развод боевых подразделений и техники.