Зеленский попал в ловушку и "зажат" в тиски - экс-посол

Власти России всегда повышают ставки, предупредил Чалый.
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый считает, что президент Владимир Зеленский попал в ловушку, "зажат" в тиски своих предвыборных обещаний - ему нужно быстро установить постоянный мир.
Российская Федерация параллельно наращивает на границах Украины свой военный компонент, и в 2020 году РФ полностью будет готова к наступательной операции, рассказал экс-посол в интервью Lb.ua.
Собеседник спрогнозировал, что если встреча в "нормандском формате" (наша страна, Россия, Германия, Франция) состоится - украинцы услышат от российской стороны много требований.
По словам Чалого, власти РФ "всегда так делали - они всегда повышают ставки". Бывший посол добавил, что если кто-то занимает слабую позицию, - для российского президента Владимира Путина это является сигналом идти дальше в наступление.
Читайте такжеЕС вынес вердикт по таинственному плану Б по Донбассу"Я понимаю, что президент Зеленский зажат в эти тиски, он попал в ловушку своих предвыборных обещаний, когда ему надо быстро установить мир, который должен быть постоянным и надежным", - заявил он.
Ранее Владимир Путин высказался относительно разведения сил на востоке Украины - в районе Золотого и Петровского. Президент России утверждал, что Владимир Путин "ну не может" обеспечить развод боевых подразделений и техники.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.