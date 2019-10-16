В Слуге народа рассказали, что творится с законопроектом о референдуме

съезд Слуги народа / Facebook партии

Первый замруководителя фракции Слуга народа Александр Корниенко предполагает, что законопроект об инструмента народовластия и, в частности, о механизме референдума, может быть наработан до конца декабря 2019-го.

Соответствующую информацию он озвучил перед заседанием фракции политсилы президента Владимира Зеленского.

Корниенко особо отметил, что проблему запуска рынка земли необходимо решать иным способом, а не создавая специально еще и проблему с законом "о референдуме, которого нет".

"Его нужно принимать, есть несколько принципиальных подходов, как это делать. Есть законопроект "Батькивщины", есть какие-то наработки наших депутатов. Но надо определяться", - заявил он.

Напомним, ранее представитель президента Зеленского в Раде Руслан Стефанчук озвучил ряд вопросов, которые планируется выносить на референдум.

