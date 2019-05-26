Референдум Зеленского - попытка снять с себя ответственность

Павел Казарин

крымский журналист

26 мая 2019, 10:21

Для того, чтобы определиться со сценарием необходимо четко осознавать все возможные последствия.

Андрей Богдан
Андрей Богдан предложил провести референдум по вопросу взаимоотношения с Россией и конфликте на Донбассе / Фото: УНИАН

Когда глава АП предлагает вынести на референдум мирные договоренности с Россией – это не демократия. Это попытка избежать ответственности.

В одном из фантастических романов пилотам космических кораблей запрещалось играть в симуляторы. Все потому, что симулятор дарил иллюзию, будто любую ошибку можно переиграть – достаточно лишь вернуться к последнему сохраненному моменту. Я все чаще вспоминаю этот эпизод.

Наш мир устроен сложно. Для того, чтобы определиться со сценарием необходимо четко осознавать все возможные последствия. В этом сегодня убеждаются граждане Великобритании, проголосовавшие на референдуме за выход из ЕС. Оказалось, что никто не объяснял сторонникам "брекзита" реальных последствий. Например, масштаба экономических убытков для британской экономики. Или величины "отступных". Или волны насилия в Северной Ирландии. Того самого насилия, которое сошло на нет, в том числе, благодаря тому, что обе стороны конфликта в свое время оказались внутри ЕС – и граница между ними фактически исчезла.

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Возможно, им это и объясняли, но совершенно не факт, что они это слышали. Или что готовы были понять. В конце концов, любую идею можно облечь в привлекательную упаковку – и продать избирателю. Сценарий капитуляции можно объявить таким, что "снизит издержки", "вернет солдат по домам" и "остановит смерти". Только он будет молчать о том, какую цену придется за это заплатить. Нежелание выигрывать собственную войну чаще всего приводит к необходимости гибнуть на чужих.

Нет никакого "небесного обывателя", который "соль земли" и "глас Божий". Мы живем в мире сложных вещей. Я не имею чинить микроволновки и не очень хорошо знаю принцип их действия. Я могу разобрать свой смартфон – но не уверен, что сумею собрать. За медицинскими диагнозами я предпочитаю обращаться к врачам, а машину отдавать в автосервис. В каждом из перечисленных случаев я знаю о том, что мне придется расплачиваться за собственную самонадеянность.

Премьер-министр Великобритании Джеймс Кэмерон был противником Брекзита. Но именно он объявил о проведении референдума по этому вопросу. Он просто не хотел брать на себя ответственность за его "непроведение". Хотел выбить козырь из рук своих политических оппонентов. И всю кампанию высказывался в пользу сохранения Британии в ЕС. Но он не угадал.

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52% британцев решили иначе. Собственными руками погрузив страну в глубочайший политический кризис. Открыв ворота для экономического кризиса – которым чреват "жесткий сценарий" выхода Британии из Евросоюза. С них нечего взять – они просто не учли всех последствий. Но их должны были учесть политики. Те, что хотели брекзита и те, что его не хотели, но, тем не менее, запустили этот сценарий.

Во многих ситуациях референдум – это лишь стремление растворить персональную ответственность в коллективной, размазать ее максимально тонким слоем по всей стране. Хотя сама концепция представительной демократии должна среди прочего выполнять функцию "защиты от дурака". Чтобы не делать общее будущее заложником ситуативных настроений или сознательно ретранслируемых иллюзий.

Хороший тест на полезных дураков. Или сознательных провокаторов.

Павел Казарин, журналист, для Крым.Реалии

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Владимир Зеленский референдум Павел Казарин Украина
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