Глава АП Богдан пояснил слова о референдуме по переговорам с Россией

Андрей Богдан считает опросы эффективной формой коммуникации между властью и населением / Фото: УНИАН

Глава Администрации президента Андрей Богдан считает, что перед принятием решения украинские политики должны спросить мнение граждан и вопрос взаимоотношений с Россией по конфликту на Донбассе не является исключением.

"Надо понять, что такое "референдум". На сегодняшний день не принят закон о референдуме. Его обязательно надо принять. А вообще концепция нашей политической силы - не бояться спрашивать у людей их мнение... Форма проведения, их очень много. Это может быть и опрос, и социология, и какие-то предусмотренные законом возможности", - сказал он в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1.

По словам Богдана, опрос населения – это распространенная в Европе практика, поэтому таким образом Украина способна приблизится к европейским ценностям.

Читайте такжеНе референдум, а опрос: Зеленский объяснил свое решение"Мы считаем, что не может один человек решать судьбу всего общества, не посоветовавшись и не спросив мнения. В цивилизованных странах есть проведение опроса населения по тем или иным болезненным вопросам. Это нормальная практика, поскольку мы хотим идти в Европу, наверное, не плохо спрашивать у украинцев, что им нравится", - добавил он.

Глава АП убежден, что необходимо перед принятием того или иного ключевого решения Верховной радой или президентом спросить мнение у рядовых украинцев.

"Возможно, ты такой умный, но не понимаешь, как на это реагируют люди. Возможно, представлением общественного мнения можно избежать этого раскола", - добавил он.

Как ранее сообщалось, Вакарчук намекнул на отставку Зеленского после референдума по Донбассу.

Напомним, ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что в команде Зеленского рассматривают возможность проведения референдума о мире с Россией по Донбассу.