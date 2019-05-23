Вакарчук намекнул на отставку Зеленского после референдума по Донбассу

Вакарчук предупредил Зеленского, что после референдума может последовать ответственность / Reuters

Фронтмен группы Океан Эльзы, новоиспеченный политик и лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что предложенный президентом Владимиром Зеленским референдум является эффективной формой волеизъявления, но должен проводится с ответственностью.

"В последнее время мы много говорим о референдуме. Референдум - действенный способ народного волеизъявления. Например, в 1991 году акт о провозглашении независимости Украины был скреплен референдумом. Но референдум - это народное волеизъявление, а не перекладывание ответственности на народ", - сказал он в видеообращении, обнародованном в Facebook.

Вакарчук подчеркнул, что приглашать людей для участия в референдуме необходимо политику, который четко сформулировал решение и от народа хочет услышать поддержку или отклонение. Он также привел пример премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, который после неудачного референдума ушел в отставку.

"Например, Дэвид Камерон после неудачного референдума по Brexit, который он организовал, ушел в отставку. Не всегда надо идти в отставку, но всегда надо принимать на себя ответственность. Именно для этого мы выбираем лидеров", - сказал Вакарчук.

Референдум - це народне волевиявлення Референдум - це народне волевиявлення, а не перекладання відповідальності на народ. Опубликовано Святослав Вакарчук Четверг, 23 мая 2019 г.

Как ранее сообщалось, Вакарчук оценил идею команды Зеленского о референдуме по соглашениям с РФ.

Напомним, ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что в команде Зеленского рассматривают возможность проведения референдума о мире с Россией по Донбассу.