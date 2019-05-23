Не референдум, а опрос: Зеленский объяснил свое решение

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Намерение власти вынести на референдум вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией является всего лишь способом выяснить мнение общества, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с общественными активистами, сообщает пресс-служба АП.

Зеленский заявил, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями. Участники встречи согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом.

"Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук оценил идею команды Зеленского о референдуме по соглашениям с РФ.

Напомним, ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что в команде Зеленского рассматривают возможность проведения референдума о мире с Россией по Донбассу.