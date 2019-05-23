"Опасно и безответственно": Вакарчук оценил идею команды Зеленского о референдуме по соглашениям с РФ

Святослав Вакарчук / УНИАН

Выносить вопрос национальной безопасности на референдум во время войны - опасно и безответственно, заявил певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.

"Выносить вопрос национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную - опасно и безответственно. Мы знаем как заканчивались "референдумы" на Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый глава Администрации Президента этого не понимает", - написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того, он также добавил, что такая политика не является новой.

Читайте такжеПочему референдум о мире - идея незрелая и непригоднаяОбратим внимание, что ранее Вакарчук выступал за решение важных общегосударственных проблем на референдуме. В частности, он считал приемлемым вынесение на всенародный плебисцит вопросов языка и федерализации.

"Кто-то говорит про федерализацию, кто-то за унитарный строй. Давайте поставим такой вопрос, давайте не бояться! Политики его не решат никогда, им не выгодно его решать. Поставьте вопрос: вы хотите жить в унитарной стране с широкими полномочиями - первое; второе - вы хотите жить в федерации. Пусть отвечают люди, они рассудят", - заявлял в частности Вакарчук.

Напомним, ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что в команде Зеленского рассматривают возможность проведения референдума о мире с Россией по Донбассу.