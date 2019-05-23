Чем опасен референдум о мирных соглашениях с Россией

Олег Жданов

Военный эксперт, полковник запаса

23 мая 2019, 06:57

Любые компромиссы с Россией относительно статуса оккупированных территорий Донбасса идут вразрез с тем, о чем ранее заявлял Владимир Зеленский.

Андрей Богдан
По словам Жданова, идея о референдуме опасна в плане сдачи национальных интересов в угоду Москве / Фото: УНИАН

Новоиспеченный глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией должен рассматриваться не только политиками, депутатами и президентом, но и народом. Он допускает, что вопрос о мирных соглашениях с РФ может быть вынесен на референдум.

Однако подобный референдум Украине абсолютно не нужен. Просто потому что не может быть двоякого трактования этого вопроса: мы либо отстаиваем свой суверенитет и территориальную целостность, либо – сдаемся.

Что значат "мирные переговоры" с Российской Федерацией? Наши переговоры с Россией о возврате наших территорий под контроль Украины могут состояться только в присутствии третьей независимой стороны, как об этом и говорил в ходе предвыборной кампании г-н Зеленский. Ни о каких особых статусах или других условиях речь идти не может. Мы должны восстановить свою территориальную целостность и суверенитет.

Читайте такжеПочему референдум о мире - идея незрелая и непригоднаяИдея о подобном референдуме имеет двоякий смысл. Она крайне опасна в плане сдачи национальных интересов в угоду Российской Федерации.

Правда, следует отметить, что г-н Богдан, говоря о том, что Украина вынуждена идти на компромиссы с Россией, обратил внимание на слова г-на Зеленского, что "мы не торгуем нашими людьми и территориями". Где тогда грань допустимого в компромиссах с Россией? Я считаю, что никаких компромиссов с Москвой быть не может. Если мы не торгуем ни людьми, ни территориями, тогда о каком компромиссе речь? О двойном управлении этими территориями? О федерализации страны? О каком компромиссе говорит г-н Богдан? Компромиссы полностью идут вразрез с тем, о чем ранее заявлял Владимир Зеленский.

Вообще, для начала нам нужно определиться, признаем ли мы факт войны на Донбассе или оставляем все в таком же "замороженном" и вялотекущем положении, в каком находимся сегодня.

И второй вопрос, не менее важный, чем первый: если мы признаем факт войны, то какой войны – гражданской (внутреннего конфликта) или войны с Россией? Если мы признаем факт гражданской войны, тогда действительно может быть компромисс с Россией – она должна будет прекратить поддерживать боевиков, сепаратистов. А дальше сепаратизм лечится конституционной реформой – предоставлением прав и свобод отдельным категориям населения или регионам. Примеры сепаратизма – Ирландия и Испания.

Если же мы признаем войну с РФ, то тогда нужен будет совсем другой подход. Тогда мы официально поставим ООН в положение – или пан, или пропал. Если мы официально признаем факт вооруженного конфликта с Россией, то у ООН будет лишь два пути: либо она выполняет требования системы международной безопасности (для чего, в принципе, и создавали ООН), заставляет Россию прекратить агрессию и вернуть территории, вводит ооновские войска на Донбасс; либо ООН надо будет распускать.

В принципе, идея о такого рода референдуме – это попытка новой власти снять с себя политическую ответственность. Другого смысла в этом референдуме нет.

Следует также отметить, что государство – это направляющая и движущая сила эволюции общества. Именно государство формирует общественное мнение. И если власть хочет провести какое-то решение, то сначала она должна сформировать соответствующее общественное мнение.

Читайте такжеВ Кремле прокомментировали референдум о мире с РоссиейПорошенко в этом плане был монстром: для этого он создал Министерство информационной политики, которое должно было формировать национальную идею и общественное мнение под политические решения руководства страны.

Сейчас мы пока еще живем в парадигме Петра Порошенко: ни мира, ни войны. Естественно, люди устали от войны: постоянные обстрелы, постоянный груз 200, постоянные похороны героев... Это тяжело и неприемлемо для общества. Поэтому народ сейчас согласится платить любую цену, лишь бы не было войны.

Первое, что должно сделать государство сегодня – это сформировать соответствующее общественное мнение. Идею Зеленский уже выдвинул: "не торгуем нашими людьми и территориями". Под это нужно сформировать общественное мнение, используя все свои средства (СМИ, Мининформполитики и т.д.) и принять решение относительно достижения мира в Украине.

Пока что мы идем по старому принципу: если между миром и войной мы выбираем мир, то получаем войну.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально Главреда

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Донбасс Россия референдум война на Донбассе мирные соглашения Олег Жданов Андрей Богдан
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