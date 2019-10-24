Когда состоятся местные выборы: в Слуге народа уточнили дату

Александр Корниенко рассказал, когда состоятся местные выборы в Украине / Лига.нет

Первый замруководителя фракции Слуга народа Александр Корниенко, который ранее назвал условия для проведения выборов на Донбассе, заявил, что местные выборы в Украине состоятся в следующем году. Причем когда конкретно их проведут - зависит от многих факторов. Пока что рабочий вариант – осень 2020 года, как и предусмотрено Конституцией.

"Сейчас достаточно абстрактный план реформы децентрализации, которая может завершиться первыми местными выборами, потому что она будет включать в себя большую фиксацию нового административно-территориального устройства через закон. Если мы успеем закончить децентрализацию по таймингу весна-начало лета, тогда есть смысл делать выборы досрочно. Если мы завершим эту реформу, условно, в июле или в августе, понятно, что делать досрочные выборы на сентябрь - логики нет", - рассказал Корниенко в интервью Украинской правде.

Таким образом, местные выборы в Украине могут состояться или весной, или осенью - все зависит от темпа реформы децентрализации.

Читайте такжеВ Слуге народа оценили возможность досрочных выборов в Раду и отставки КабминаКорниенко также прокомментировал вариант проведения местных выборов в некоторых крупных городах и переизбрания там мэров: "Учитывая тайминг, сейчас точно этот вариант маловероятен. Если сейчас мы будем искать возможности объявлять выборы, то они состоятся в начале января. Этот вариант технологически не очень интересен".

Напомним, ранее Александр Корниенко заявлял, что в Украине выборы в местные советы должны проходить по мажоритарной системе, а в Киеве - по пропорциональной с открытыми списками.