Эксперт назвал напряжные шаги "зеленой" власти

Юрия Романенко взбесила политика власти в отношении ФОПов / УНІАН

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко сообщил, что его как эксперта откровенно напрягают три шага "зеленой" власти.

Взбесила политика в отношении ФОПов, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По его словам, политика в отношении ФОПов аукнется падением рейтингов и массой проблем.

"ФОПы - это группа людей с семьями численностью в несколько миллионов человек. Так что власть сейчас создала для себя серьезную проблему. И я думаю, по факту она будет потом принимать еще какие-то законы для того, чтобы проблема рассосалась, потому что ФОпы будут бунтовать", - отметил собеседник.

Романенко полагает, что все это - грустная история недалекого государственного ума. Также эксперт сказал, что второй шаг власти, который его откровенно напрягает, - так называемая "формула Штайнмайера" по Донбассу.

"Это был громкий "удар в штангу", который показал, что нынешняя власть очень плохо понимает последствия всех этих игр по Донбассу. Она не понимает, что не будет легкого решения этого вопроса", - заявил он.

Читайте такжеПять шагов для Зеленского, или Как президент может эффективно словить коррупционеровКроме того, эксперт считает, что начал усиливаться бизнесмен Игорь Коломойский, а это опасно для президента Владимира Зеленского. "Если Зеленский не будет балансировать и не будет равноудален от олигархов, то, в конечном итоге, он закончит, как всего его "папередники", - предупредил Романенко.

Собеседник добавил, что его напрягает ухудшение бизнес-климата в Украине. "Это мы видим, например, по последним заявлениям табачников о том, что они выходят из Украины. Это - плохие сигналы", - подчеркнул эксперт.

Ранее политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко сообщил, что Владимир Зеленский должен прервать сложившуюся в Украине печальную традицию - каждый новый президент прикрывает коррупцию предыдущего лидера страны.