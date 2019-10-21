  1. Главная
  3. Мнения

Зеленский должен разрушить печальную украинскую традицию

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

21 октября 2019, 09:54

Обаяние, жизнерадостность и личная честность президента - это хорошо, но украинцам нужно другое.

Зеленский
Зеленский должен прервать традицию/ Reuters

Каждый новый президент Украины оказывается для Украины слабее и хуже предыдущего.

Каждый новый президент прикрывает коррупцию предыдущего президента и продолжает пользоваться, созданным им, пропагандистскими и репрессивными рычагами власти.

Президент Украины Владимир Зеленский должен прервать эту печальную традицию, даже если ему это не нравится или существует сильный соблазн использовать "наработки" прошлых президентов во имя интересов своего окружения или в борьбе с экономическими конкурентами и политическими противниками.

Читайте такжеЗеленский на пороге грандиозной катастрофыУкраине не сильно нужна красноречивость и обаяние, вечная жизнерадостность, молодость и личная честность нового президента Зеленского - качества личности, которыми он так гордится и которым так нравится людям.

Нам нужна его политическая воля и личное мужество, способность переломить себя и свое окружение, и сделать реальные и необратимые шаги в борьбе с элитной коррупцией и проведении радикальных социально-экономических реформ.

Владимир Зеленский Виктор Небоженко
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:36
"Скорее строить вал": Мухарский предложил отгородиться стеной от Донбасса
10:01
Мать Заворотнюк заметили на кладбище
09:59
Возвращение миссии МВФ в Украину: Гончарук названы четкие сроки
09:54
Зеленский должен разрушить печальную украинскую традицию мнение
09:45
Зеленский просит у Японии безвиз для украинцев
09:24
"Эсперанто": Трамп описался и публично перепутал фамилию главы Пентагона
09:18
Доллар и евро поперли вверх: НБУ озвучил курс валют на 21 октября
09:14
Гороскоп на сегодня: кому светят переворот в личной жизни, потеря сил и склоки с шефом
08:53
Погода в Украине ухудшится: синоптики предупредили о густом тумане Видео
08:35
Миф о рейтинге Зеленского, или Как слон похудел на 10 килограмм мнение
08:20
Избитого россиянином Гвоздика выписали из больницы Филадельфии
07:58
Зеленский прибыл на интронизацию императора Японии - первые фото
07:36
Гончарук рассказал, как пытались "рейдануть" помещение Рады Видео
07:03
Более 50 тыс. грн в неделю: стало известно, в какой лондонской школе Луценко учит английский Видео
06:56
Великобритания всё больше трещит по швам мнение
06:36
Интроверты и экстраверты: к какой группе относится каждый из знаков Зодиака
06:19
"БДСМ на сцене": Maruv вкусно приласкала свою девочку прямо на концерте Фото Видео
06:07
Осенние каникулы 2019: Украина готовится к детскому отдыху Видео
05:41
Модный огненный маникюр – самый яркий осенний маникюр с огнем - 30 фото Фото
05:05
Названы комнатные цветы, которые убивают брак и мешают замужеству
04:29
Магнитные бури в ноябре 2019: опубликован свежий прогноз мощных метеоударов Видео
03:51
Портал в другое измерение: в NASA показали загадочные снимки спиральной галактики Видео
03:10
Как правильно и безопасно заниматься анальным сексом
02:51
В метро Киева вводят правила пропуска пассажиров
02:13
"Был нормальный парень": Каменских раскрыла секрет своей жизни с Потапом Видео
01:49
Эксперт рассказала, как легко и быстро научиться оральному сексу
01:26
Ученые пояснили, как вишневый сок спасает от старости
01:03
Астролог объяснил, почему Ким Чен Ын и Путин скрывают дату рождения
00:28
21 октября – какой сегодня праздник: что нужно делать в день Трифона и Пелагеи Видео
00:04
В США требуют признать полк Азов террористами
20 октября, воскресенье
23:42
В Германии заявили о победе Путина в Сирии без войны
23:25
Танці з зірками 2019 9 выпуск онлайн: кто покинул проект Видео
23:10
"Это наши друзья": в Московском театре отреагировали на протест в Грузии
23:01
Оккупация трех областей: журналист рассказал, когда Путин пойдет на захват Украины
22:28
В Запорожье создали масштабный мурал с портретом генерала УНР
22:15
Били по голове и позвоночнику: в Венгрии зверски расправились с украинцем
22:00
Модный маникюр на Хэллоуин 2019: красивые идеи дизайна - 39 фото Фото Видео
21:32
Новые платежки под елку: украинцев предупредили о росте тарифов на газ Видео
21:23
Приглашен и Путин: Зеленский едет на интронизацию императора в Японию
21:00
Танці з зірками 2019: 9 выпуск 3 сезона смотреть онлайн Видео
20:55
Английский гранд нацелился на Малиновского: стали известны детали Видео
20:49
"Оккупанты": российским актерам устроили жесткий прием в Грузии
20:20
Рябошапка рассказал о связи дела Гладковского с Пашинским Видео
19:57
"Россиянам не нравится": Помпео не заметил давления Вашингтона на Киев
19:55
"На воре шапка горит": Коломойский и Арахамия обменялись "любезностями" Видео
19:13
"Что за хрень, накрыло полстраны": в Сети показали опасное загрязнение воздуха в Украине Фото Видео
19:06
На кинофестивале в Севастополе показывают фильмы о Донбассе и Крыме
18:29
В Черное море вошел корабль с катерами Island для Украины Фото
18:22
Кабмин назначил временно исполняющего обязанности главы НАПК Видео
18:00
Каскад – самая модная стрижка осени на средние и длинные волосы - фото Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять