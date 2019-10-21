Зеленский должен разрушить печальную украинскую традицию

Зеленский должен прервать традицию/ Reuters

Каждый новый президент Украины оказывается для Украины слабее и хуже предыдущего.

Каждый новый президент прикрывает коррупцию предыдущего президента и продолжает пользоваться, созданным им, пропагандистскими и репрессивными рычагами власти.

Президент Украины Владимир Зеленский должен прервать эту печальную традицию, даже если ему это не нравится или существует сильный соблазн использовать "наработки" прошлых президентов во имя интересов своего окружения или в борьбе с экономическими конкурентами и политическими противниками.

Читайте такжеЗеленский на пороге грандиозной катастрофыУкраине не сильно нужна красноречивость и обаяние, вечная жизнерадостность, молодость и личная честность нового президента Зеленского - качества личности, которыми он так гордится и которым так нравится людям.

Нам нужна его политическая воля и личное мужество, способность переломить себя и свое окружение, и сделать реальные и необратимые шаги в борьбе с элитной коррупцией и проведении радикальных социально-экономических реформ.