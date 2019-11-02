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Кучма напомнил о необходимости распустить "ЛНР" и "ДНР": Украина тоже давит на Россию - эксперт

2 ноября 2019, 13:43

Украина заняла весьма активную позицию, что было заметно по тому, как Кучма начал задавать вопросы, неприятные для России, убежден Загородний.

Тарас Загородний
Тарас Загородний рассказал о давлении Украины на Россию / Униан

Россия уже стала заложником собственных требований, заявил в комментарии Главреду политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Россия требовала разведения войск – мы это сделали. Нужно двигаться дальше…", - убежден эксперт.

По его словам, сейчас очень интересно наблюдать, как Россия начала пятиться.

"В частности, она начала где-то отходить от "формулы Штайнмайера", когда украинская сторона вроде как согласилась на этот сценарий и спросила, а что дальше. Россия срочно стала придумывать что-то новое, выдвигать какие-то дополнительные условия", - обратил внимание Загородний.

В итоге, по мнению эксперта, именно Россия выглядит неконструктивным переговорщиком, потому что Украина всячески демонстрирует свое желание прекратить войну.

"Сложно сказать, какую стратегию теперь выберет Кремль. Возможно, после разведения сил обстрелы украинских позиций прекратятся", - предположил Загодний.

В любом случае, настаивает Загородний, "Украина заняла весьма активную позицию, что было заметно по тому, как Кучма начал задавать вопросы, неприятные для России".

"В частности, Кучма напомнил о необходимости распустить "ЛНР" и "ДНР" – в России были несколько обескуражены таким требованием. А после того, как развели войска в Золотом, Кучма заявил – мол, хорошо, что развели, а теперь нужно обеспечить доступ ОБСЕ для контроля на всей территории ОРДЛО. Таким образом, давление со стороны Украины на Россию тоже присутствует", - резюмировал эксперт.

Читайте такжеКремль признался, как обалдел от требования распустить "ЛНР" и "ДНР"Напомним, 15 октября в ходе работы Трехсторонней контактной группы в Минске представители Киева заявили, что выполнять политическую часть Минских соглашений готовы лишь после роспуска так называемых "ДНР" и "ЛНР". Еще одним условием стал отвод сил на Донбассе.

"Украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок "ДНР" и "ЛНР", полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", — пояснила Дарья Олифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы, в Facebook.

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