"Путин – не гимназистка": эксперт дал совет Зеленскому перед нормандскими переговорами

Встреча с Путиным будет не из легких для Зеленского, считает Тарас Загородний / офис президента Украины

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным будет непростой, однако у украинского лидера есть одна способность, которая может ему помочь. Об этом заявил экономический и политический эксперт Тарас Загородний.

По его мнению, задача главы страны- агрессора – "добить соперника".

"Путин – не гимназистка. Он – как бы к нему мы ни относились – очень опытный политик. Он очень многое прошел и прекрасно ориентируется в ситуации. Потому, безусловно, Зеленскому нужно это учитывать. Добить соперника – это задача Путина, поскольку он защищает интересы своей страны", - сказал Загородний во время чата на Главреде.

По его словам, встреча с Путиным будет не из легких для Зеленского.

"Однако, наблюдая за Зеленским, нужно признать, что он очень вырос с тех пор, как вступил в должность президента (…) Он показал, что в определенных темах начинает неплохо разбираться, активно вникает в дела, мозг работает. Будет ли Зеленский поддаваться Путину? Возможно. Однако, у Зеленского есть одна замечательная способность – он отлично умеет выкручиваться. Он ведет себя не так, как Янукович: куда пошел, там и упал. Зеленский же готов выкручиваться, умеет это и готов идти на переговоры", – добавил эксперт.

Кроме того, по его мнению, на встрече "нормандской четверки" Зеленского в работе впервые увидят канцлер Германии Ангела Меркель и и президент Франции Эммануэль Макрон.

"Каким будет их разговор – посмотрим. В любом случае, нам нужно выходить из войны с Россией, потому что нас она истощает гораздо больше, чем Российскую Федерацию. Давайте смотреть на вещи реально. Своей цели мы достигли – не дали развалить и завоевать всю страну, с относительно малыми потерями выходим из войны и нам удается отстаивать свои интересы. Мы должны исходить из тех реалий, которые есть", - резюмировал Загородний.

Напомним, в конце октября президент России Владимир Путин заявил о готовности ко встрече в "нормандском формате". Хозяин Кремля не исключил, что встреча может состояться в ноябре, однако она должна быть "хорошо подготовлена и проработана".

5 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о проведении саммита в "нормандском формате" до конца года преждевременно.