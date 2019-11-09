Конец эпохи: эксперт рассказал о двух "колоссальных революциях" Зеленского

Владимир Зеленский / Офис президента Украины

Избрание Владимира Зеленского президентом сделало в Украине 2 "колоссальные революции", заявил политтехнолог Сергей Гайдай.

"Оно окончательно показало, что история передачи власти между политиками неофеодальной кучмовской эпохи может быть закончена и человек не из политикума может себе позволить побороться за власть. А второе – нечего надеяться на мессию, а надо надеяться на себя", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

Вместе с тем он считает, что победа Зеленского на президентских выборах была стечением обстоятельств.

"С одной стороны амбиции у Зеленского были. Во многом неосознанное решение (Зеленского, - ред.) пойти в президенты… но желание разобраться в этом был сериал Слуга народа", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Зеленский представлял себе политику таким образом, как она показана в сериале Слуга народа.

"Он сам себя считал компетентным в политике. Я надеюсь, что сейчас у него потеря иллюзий, что съемочная площадка и так, как происходит в реальности не совпадает", - добавил Гайдай.

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Еще одним фактором, способствовавшим победе Зеленского, он назвал "волну событий", на которой Зеленский "приехал во власть".

Напомним, ранее Зеленский раскрыл реалии президентской жизни.