Пристайко назвал условия своей отставки

Вадим Пристайко / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который сделал громкое заявление относительно того, что Россия загнана в угол, назвал условия, при которых он может подать в отставку со своего поста.

На вопрос о том, существуют ли какие-то обстоятельства или решения, из-за которых он может уйти в отставку, Пристайко ответил так: "Не надо даже каких-то решений. Я могу сложить мандат сам в любой момент".

"Если моя помощь, мои знания дипломата будут больше не нужны этому правительству и этому президенту, я готов уйти с этой позиции. В этом нет проблем", - сказал Вадим Пристайко в эфире ток-шоу Свобода слова на телеканале ICTV.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о подробностях подготовки к саммиту в нормандском формате. По его словам, по требованию российской стороны советники президентов разработали и согласовали документ, который должен быть подписан во время встречи. При этом документ почти "пустой", так как нет никаких дат и четких договоренностей.