Шаг к началу борьбы с пакетами: Рада одобрила важный документ

Сегодня Верховная Рада приняла важный документ относительно пластиковых пакетов / УНИАН

Во вторник, 12 ноября, депутаты Верховной Рады в первом чтении приняли проект закона №2051-1, которым в Украине, в частности, предусмотрено ограничение оборота пластиковых пакетов.

Документ поддержали 365 народных избранников, а нужно было минимум 226 голосов "за".

Заместители министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля поддержали проект закона, но отметили, что в нем ко второму чтению нужно урегулировать детали, которые касаются ответственности за нарушения, сообщил корреспондент УНИАН.

По словам нардепа, члена парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования Кирилла Нестеренко, в законопроекте прописано, что с 1 января 2022 года будет запрещена продажа или распространение сверхлегких и легких пластиковых пакетов.

"В законопроекте 2051-1 предлагается также внедрить механизмы стимулирования развития производства биорастворимых пластиковых пакетов, а также ввести ответственность за нарушение требований в сфере распространения пакетов", - добавил он.

Ограничения не будут касаться пакетов, которые используют для транспортировки или упаковки свежего мяса/рыбы, льда и сыпучих продуктов, которые в объектах розничной торговли распространяют как первичную упаковку.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал ключевую победу Верховной Рады IX созыва. Напомним, в парламенте нового созыва партия главы государства Слуга народа создала монокоалицию.