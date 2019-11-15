"Зачем быть вместе?": озвучена официальная причина исключения Скороход и Полякова

Александр Корниенко / Лига.нет

Председатель партии Слуга народа Александр Корниенко озвучил официальную причину исключения из парламентской фракции депутатов Анны Скороход и Антона Полякова. По его словам, данное решение приняли, потому что нардепы не голосовали за те законопроекты, по которым было общее решение фракции.

"Нарушение договоренности... относительно общей позиции по тем вопросам, по которым у фракции совместная позиция. Это нарушение договоренности о голосовании... командной работы по тем вопросам, по которым есть согласие всей фракции", - цитирует Корниенко РБК-Украина.

При этом он указал, что своими действиями народные избранники показали лишь отсутствие командной работы.

"Я с ним (с Антоном Поляковым, - ред.) лично проводил диалоги и беседы по очень чувствительным нашим законопроектам. Это земля, это по расчетным операторам - по ФОПам, это и №1008. Кажется, он тоже не голосовал. То есть по чувствительным законам у него была своя позиция и она идеологически отличалась от фракции. То есть речь не о каких-то дисциплинарные моменты, а если человек системно не соглашается с мнением фракции, зачем нам быть вместе?", - объяснил глава партии.

Напомним, что народные депутаты Антон Поляков и Анна Скороход прокомментировали свое исключение из фракции партии Слуга народа.