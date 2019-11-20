Выслали в Польщу законно: Саакашвили окончательно проиграл суд

Саакашвили проиграл дело в Верховном суде Украины / УНИАН

Верховный суд Украины отказал в удовлетворении кассационной жалобы экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили по делу о признании незаконными и отмене решения относительно реадмиссии политика в Польшу.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда, Саакашвили просил признать незаконными действия Госпогранслужбы, Миграционной службы, Министерства внутренних дел от 12 февраля 2018 года о выполнении решения компетентного органа о возвращении политка в страну предыдущего пребывания.

"Верховный суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций, которыми Саакашвили отказано в исковых требованиях", - говорится в сообщении.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Решение было принято во время судебного заседания 19 ноября 2019 года, полный текст постановления будет подготовлен в течение пяти дней.

Напомним, в феврале 2018 года задержанного в столичном ресторане "Сулугуни" экс-президента Грузии и лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили отправили самолетом в Польшу в рамках реадмиссии - возвращении нелегального мигранта в страну, из которой он прибыл. Позже журналисты выяснили, что Саакашвили был вывезен в Варшаву на самолете польского перевозчика Jet Story, стоимость перелета составила 8 тысяч евро.