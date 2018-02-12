Соратник Саакашвили утверждает, что политика "задержал спецназ"

В Киеве бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили "задержал спецназ".

Бывшего чиновника увезли в неизвестном направлении, рассказал экс-заместитель генерального прокурора и соратник политика Давид Сакварелидзе в комментарии ТСН.ua.

"Михеила задержал спецназ…", — отметил собеседник.

По данным издания, в столице Саакашвили задержали у ресторана "Сулугуни" в Музейном переулке люди в масках и с надписями на куртках "Государственная пограничная служба". Источники в правоохранительных органах сообщили, что задержание проведено по запросу Государственной миграционной службы.

Ранее — 9 февраля — Михеил Саакашвили говорил, что его пытались похитить силовики, но каких-либо фото- или видео-доказательств этого пока нет.

Напомним, 5 февраля Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Госмиграционной службы Украины по делу о предоставлении Михеилу Саакашвили статуса беженца или лица, нуждающегося в политическом убежище.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что если экс-чиновнику откажут в политическом убежище в нашей стране, то он будет добровольно или принудительно депортирован с ее территории.